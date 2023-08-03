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https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-rezultaty-pervyy-den-vstupitelnyye-ekzameny-37549431.html
В Узбекистане объявили первые результаты вступительных экзаменов — как их узнать
В Узбекистане объявили первые результаты вступительных экзаменов — как их узнать
Абитуриенты, прошедшие тестирование, могут узнать свои результаты тремя способами
2023-08-03T13:59+0500
2023-08-03T15:04+0500
узбекистан
абитуриенты
вузы
тестирование
результаты
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Объявлены первые результаты вступительных экзаменов в бакалавриат, сообщило Агентство по оценке знаний и квалификаций. Они прошли 1 августа. Абитуриенты могут узнать свои результаты тремя способами.Напомним, что 1 августа по всей республике начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, количество абитуриентов, подавших заявления о приеме, составило 948 тыс. 486 человек. Испытания продлятся от 11 до 13 дней, в зависимости от количества абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены.
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узбекистан абитуриенты вступительные экзамены результаты вузы 1 августа бакалавриат
узбекистан абитуриенты вступительные экзамены результаты вузы 1 августа бакалавриат

В Узбекистане объявили первые результаты вступительных экзаменов — как их узнать

13:59 03.08.2023 (обновлено: 15:04 03.08.2023)
© Depositphotos.com / DimaberkutРуки над клавиатурой
Руки над клавиатурой - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Depositphotos.com / Dimaberkut
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Абитуриенты, прошедшие тестирование, могут узнать свои результаты тремя способами.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Объявлены первые результаты вступительных экзаменов в бакалавриат, сообщило Агентство по оценке знаний и квалификаций. Они прошли 1 августа.
Абитуриенты могут узнать свои результаты тремя способами.
1.
Ввести серию, номер паспорта и личный идентификационный номер в разделе "Узнать результат" на сайте my.uzbmb.uz.
2.
Ввести ID абитуриента, указанный в регистрационной форме абитуриента или разрешении абитуриента, на сайте mandat.uzbmb.uz.
3.
Можно также отправить ID абитуриента, указанный в регистрационной форме абитуриента или разрешении абитуриента, в Telegram-бот:
@e_dtm_mandatbot
@e_dtm_mandat1bot
@e_dtm_mandat2bot
@e_dtm_mandat3bot
@e_dtm_mandat4bot
Напомним, что 1 августа по всей республике начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, количество абитуриентов, подавших заявления о приеме, составило 948 тыс. 486 человек.
Испытания продлятся от 11 до 13 дней, в зависимости от количества абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены.
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