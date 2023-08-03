https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-rezultaty-pervyy-den-vstupitelnyye-ekzameny-37549431.html

В Узбекистане объявили первые результаты вступительных экзаменов — как их узнать

В Узбекистане объявили первые результаты вступительных экзаменов — как их узнать

Абитуриенты, прошедшие тестирование, могут узнать свои результаты тремя способами

2023-08-03T13:59+0500

2023-08-03T13:59+0500

2023-08-03T15:04+0500

узбекистан

абитуриенты

вузы

тестирование

результаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/11/20105036_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_68061565b3253bc4c70a58b405fa8894.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Объявлены первые результаты вступительных экзаменов в бакалавриат, сообщило Агентство по оценке знаний и квалификаций. Они прошли 1 августа. Абитуриенты могут узнать свои результаты тремя способами.Напомним, что 1 августа по всей республике начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, количество абитуриентов, подавших заявления о приеме, составило 948 тыс. 486 человек. Испытания продлятся от 11 до 13 дней, в зависимости от количества абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан абитуриенты вступительные экзамены результаты вузы 1 августа бакалавриат