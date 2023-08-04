https://uz.sputniknews.ru/20230804/dzyudoistka-uzbekistan-diyora-keldiyorova-bronza-turnir-vengriya-37615797.html
Дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала бронзу на турнире в Венгрии
Дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала бронзу на турнире в Венгрии
Спортсменка во второй раз в своей карьере стала призером соревнований серии “Мастерс”. 04.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-04T21:46+0500
2023-08-04T21:46+0500
2023-08-04T21:49+0500
дзюдо
диёра келдиёрова
спорт
узбекистан
турнир
венгрия
будапешт
турнир серии "мастерс"
бронза
медаль
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На турнире по дзюдо серии “Мастерс”, который проходит в Венгрии, узбекистанка завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК.Таким образом Диёра Келдиёрова стала двукратной медалисткой турниров “Мастерс”.В борьбе за третье место она одолела британку Челси Джайлс. Таким образом, Келдиёрова записывает в свой актив 900 очков для мирового и Олимпийского рейтингов. Впервые на пьедестал почета на турнире “Мастерс” она поднялась в Китае в 2019 году.Турнир, входящий в категорию "Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.Соревнования продлятся до 6 августа.
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дзюдо, диёра келдиёрова, спорт, узбекистан, турнир, венгрия, будапешт, турнир серии "мастерс", бронза, медаль
дзюдо, диёра келдиёрова, спорт, узбекистан, турнир, венгрия, будапешт, турнир серии "мастерс", бронза, медаль
Дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала бронзу на турнире в Венгрии
21:46 04.08.2023 (обновлено: 21:49 04.08.2023)
Спортсменка во второй раз в своей карьере стала призером соревнований серии “Мастерс”.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
На турнире по дзюдо серии “Мастерс”, который проходит в Венгрии, узбекистанка завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК
.
Таким образом Диёра Келдиёрова стала двукратной медалисткой турниров “Мастерс”.
"Узбекская дзюдоистка Диёра Келдиёрова во второй раз в своей карьере стала призером соревнований серии “Мастерс”. На турнире, который проходит в Венгрии, она завоевала бронзовую медаль", — говорится в сообщении.
В борьбе за третье место она одолела британку Челси Джайлс. Таким образом, Келдиёрова записывает в свой актив 900 очков для мирового и Олимпийского рейтингов. Впервые на пьедестал почета на турнире “Мастерс” она поднялась в Китае в 2019 году.
Турнир, входящий в категорию "Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.
Соревнования продлятся до 6 августа.