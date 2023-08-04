https://uz.sputniknews.ru/20230804/dzyudoistka-uzbekistan-diyora-keldiyorova-bronza-turnir-vengriya-37615797.html

Дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала бронзу на турнире в Венгрии

Дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала бронзу на турнире в Венгрии

Спортсменка во второй раз в своей карьере стала призером соревнований серии “Мастерс”. 04.08.2023, Sputnik Узбекистан

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дзюдо

диёра келдиёрова

спорт

узбекистан

турнир

венгрия

будапешт

турнир серии "мастерс"

бронза

медаль

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На турнире по дзюдо серии “Мастерс”, который проходит в Венгрии, узбекистанка завоевала бронзовую медаль, сообщает НОК.Таким образом Диёра Келдиёрова стала двукратной медалисткой турниров “Мастерс”.В борьбе за третье место она одолела британку Челси Джайлс. Таким образом, Келдиёрова записывает в свой актив 900 очков для мирового и Олимпийского рейтингов. Впервые на пьедестал почета на турнире “Мастерс” она поднялась в Китае в 2019 году.Турнир, входящий в категорию "Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.Соревнования продлятся до 6 августа.

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дзюдо, диёра келдиёрова, спорт, узбекистан, турнир, венгрия, будапешт, турнир серии "мастерс", бронза, медаль