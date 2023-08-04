https://uz.sputniknews.ru/20230804/kashkadarya-chirokchinskiy-rayon-xokim-naznacheniye-fayzulla-yusupov-37583544.html

В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области назначили нового хокима — кто он

В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области назначили нового хокима — кто он

Файзулла Юсупов возглавил администрацию Чиракчинского района.

2023-08-04T11:19+0500

2023-08-04T11:19+0500

2023-08-04T11:35+0500

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

хоким

назначение

чиракчинский район

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ТАШКЕНТ, 4 августа — Sputnik. Файзулла Юсупов назначен хокимом Чиракчинского района Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба областной администрации. Кандидатуру Юсупова на эту должность утвердили на внеочередной сессии Чиракчинского районного Кенгаша народных депутатов.До своего назначения он работал начальником областного управления экономики и финансов.Файзулла Юсупов родился в 1976 году в Камашинском районе Кашкадарьинской области.В 1999 году он окончил Ташкентский финансовый институт, в 2006 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана.Ранее в Ташобласти назначили нового прокурора.

узбекистан

кашкадарьинская область

чиракчинский район

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общество узбекистан кашкадарьинская область хоким назначение чиракчинский район