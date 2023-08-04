https://uz.sputniknews.ru/20230804/kashkadarya-chirokchinskiy-rayon-xokim-naznacheniye-fayzulla-yusupov-37583544.html
В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области назначили нового хокима — кто он
В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области назначили нового хокима — кто он
Файзулла Юсупов возглавил администрацию Чиракчинского района.
2023-08-04T11:19+0500
2023-08-04T11:19+0500
2023-08-04T11:35+0500
общество
узбекистан
кашкадарьинская область
хоким
назначение
чиракчинский район
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ТАШКЕНТ, 4 августа — Sputnik. Файзулла Юсупов назначен хокимом Чиракчинского района Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба областной администрации. Кандидатуру Юсупова на эту должность утвердили на внеочередной сессии Чиракчинского районного Кенгаша народных депутатов.До своего назначения он работал начальником областного управления экономики и финансов.Файзулла Юсупов родился в 1976 году в Камашинском районе Кашкадарьинской области.В 1999 году он окончил Ташкентский финансовый институт, в 2006 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана.Ранее в Ташобласти назначили нового прокурора.
узбекистан
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общество узбекистан кашкадарьинская область хоким назначение чиракчинский район
общество узбекистан кашкадарьинская область хоким назначение чиракчинский район
В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области назначили нового хокима — кто он
11:19 04.08.2023 (обновлено: 11:35 04.08.2023)
Файзулла Юсупов возглавил администрацию Чиракчинского района Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 4 августа — Sputnik
. Файзулла Юсупов назначен хокимом Чиракчинского района Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба
областной администрации.
Кандидатуру Юсупова на эту должность утвердили на внеочередной сессии Чиракчинского районного Кенгаша народных депутатов.
До своего назначения он работал начальником областного управления экономики и финансов.
Файзулла Юсупов родился в 1976 году в Камашинском районе Кашкадарьинской области.
В 1999 году он окончил Ташкентский финансовый институт, в 2006 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана.