https://uz.sputniknews.ru/20230804/mirziyeev-serdar-berdymuxamedov-peregovory-ashxabad-37593889.html
Запуск совместной торговой зоны — что еще обсудили президенты Узбекистана и Туркменистана
Запуск совместной торговой зоны — что еще обсудили президенты Узбекистана и Туркменистана
Шавкат Мирзиёев, в рамках рабочего визита в Ашхабад встретился с Сердаром Бердымухамедовым.
2023-08-04T14:09+0500
2023-08-04T14:09+0500
2023-08-04T14:19+0500
политика
узбекистан
туркменистан
ашхабад
шавкат мирзиёев
сердар бердымухамедов
встреча
переговоры
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. О необходимости скорейшего запуска совместной торговой зоны “Шават — Дашогуз” говорили Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-туркменских отношений, отметили расширение практического взаимодействия по всем направлениям.Речь шла об успешной реализации договоренностей на высшем уровне, регулярных контактах между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран, росте объемов взаимной торговли, расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.Президенты Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по региональной повестке.
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политика, узбекистан, туркменистан, ашхабад, шавкат мирзиёев, сердар бердымухамедов, встреча, переговоры
политика, узбекистан, туркменистан, ашхабад, шавкат мирзиёев, сердар бердымухамедов, встреча, переговоры
Запуск совместной торговой зоны — что еще обсудили президенты Узбекистана и Туркменистана
14:09 04.08.2023 (обновлено: 14:19 04.08.2023)
Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Ашхабад встретился с Сердаром Бердымухамедовым.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
О необходимости скорейшего запуска совместной торговой зоны “Шават — Дашогуз” говорили Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
“Отмечена необходимость скорейшего запуска совместной торговой зоны “Шават — Дашогуз. Подчеркнута важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации, развития межрегиональных обменов и культурно-гуманитарных контактов”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-туркменских отношений, отметили расширение практического взаимодействия по всем направлениям.
Речь шла об успешной реализации договоренностей на высшем уровне, регулярных контактах между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран, росте объемов взаимной торговли, расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.
Президенты Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по региональной повестке.