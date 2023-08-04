https://uz.sputniknews.ru/20230804/mirziyeev-serdar-berdymuxamedov-peregovory-ashxabad-37593889.html

Запуск совместной торговой зоны — что еще обсудили президенты Узбекистана и Туркменистана

Запуск совместной торговой зоны — что еще обсудили президенты Узбекистана и Туркменистана

Шавкат Мирзиёев, в рамках рабочего визита в Ашхабад встретился с Сердаром Бердымухамедовым.

2023-08-04T14:09+0500

2023-08-04T14:09+0500

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политика

узбекистан

туркменистан

ашхабад

шавкат мирзиёев

сердар бердымухамедов

встреча

переговоры

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. О необходимости скорейшего запуска совместной торговой зоны “Шават — Дашогуз” говорили Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-туркменских отношений, отметили расширение практического взаимодействия по всем направлениям.Речь шла об успешной реализации договоренностей на высшем уровне, регулярных контактах между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран, росте объемов взаимной торговли, расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.Президенты Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по региональной повестке.

узбекистан

туркменистан

ашхабад

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политика, узбекистан, туркменистан, ашхабад, шавкат мирзиёев, сердар бердымухамедов, встреча, переговоры