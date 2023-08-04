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https://uz.sputniknews.ru/20230804/naznachen-postoynaznachen-postoyannyy-predstavitel-uzbekistana-pri-oon-37614908.html
Назначен постоянный представитель Узбекистана при ООН
Назначен постоянный представитель Узбекистана при ООН
На эту должность он назначен в соответствии с постановлением Кенгаша верхней палаты парламента Узбекистана
2023-08-04T21:24+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Улугбек Лапасов назначен постоянным представителем Республики Узбекистан при Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает МИД.На эту должность Лапасов назначен в соответствии с постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 3 августа 2023 года.До этого назначения Улугбек Лапасов работал постоянным представителем Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
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узбекистан постоянный представитель оон назначение улугбек лапасов постановление кенгаша сената олий мажлиса отделение оон международные организации женева
узбекистан постоянный представитель оон назначение улугбек лапасов постановление кенгаша сената олий мажлиса отделение оон международные организации женева

Назначен постоянный представитель Узбекистана при ООН

21:24 04.08.2023 (обновлено: 21:30 04.08.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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На эту должность он назначен в соответствии с постановлением Кенгаша верхней палаты парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Улугбек Лапасов назначен постоянным представителем Республики Узбекистан при Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает МИД.
© Foto : twitter.com/orbisswissphotoУлугбек Лапасов — постоянный представитель Узбекистана при отделении ООН в Женеве
Улугбек Лапасов — постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН в Женеве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2023
Улугбек Лапасов — постоянный представитель Узбекистана при отделении ООН в Женеве
© Foto : twitter.com/orbisswissphoto
На эту должность Лапасов назначен в соответствии с постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 3 августа 2023 года.
До этого назначения Улугбек Лапасов работал постоянным представителем Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
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