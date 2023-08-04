https://uz.sputniknews.ru/20230804/naznachen-postoynaznachen-postoyannyy-predstavitel-uzbekistana-pri-oon-37614908.html
Назначен постоянный представитель Узбекистана при ООН
Назначен постоянный представитель Узбекистана при ООН
На эту должность он назначен в соответствии с постановлением Кенгаша верхней палаты парламента Узбекистана
2023-08-04T21:24+0500
2023-08-04T21:24+0500
2023-08-04T21:30+0500
узбекистан
улугбек лапасов
оон
постоянный представитель узбекистана при оон
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Улугбек Лапасов назначен постоянным представителем Республики Узбекистан при Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает МИД.На эту должность Лапасов назначен в соответствии с постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 3 августа 2023 года.До этого назначения Улугбек Лапасов работал постоянным представителем Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
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узбекистан постоянный представитель оон назначение улугбек лапасов постановление кенгаша сената олий мажлиса отделение оон международные организации женева
Назначен постоянный представитель Узбекистана при ООН
21:24 04.08.2023 (обновлено: 21:30 04.08.2023)
На эту должность он назначен в соответствии с постановлением Кенгаша верхней палаты парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Улугбек Лапасов назначен постоянным представителем Республики Узбекистан при Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает МИД
.
На эту должность Лапасов назначен в соответствии с постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 3 августа 2023 года.
До этого назначения Улугбек Лапасов работал постоянным представителем Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.