https://uz.sputniknews.ru/20230804/oteki-upotrebleniye-arbuz-vrach-37599097.html
О чем говорят отеки после употребления арбуза — врач
О чем говорят отеки после употребления арбуза — врач
Задержка жидкости в организме после употребления арбуза может сигнализировать о проблемах с сердцем
2023-08-04T22:02+0500
2023-08-04T22:02+0500
2023-08-04T22:02+0500
врач
арбуз
здоровье
отеки
сердце
жажда
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Отечность после употребления арбуза может говорить о проблемах с сердцем или почками, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова. По его словам, арбуз нужно употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, склонностью к образованию или наличием камней в почках, нарушениями в работе мочеполовой системы, сердца, беременным. В заключение он рекомендовал не есть арбуз натощак, а употреблять его после основного приема пищи и за несколько часов до сна из-за его мочегонного эффекта.
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арбуз употребление отеки врач задержка жидкость организм болезни сердца почек главный внештатный специалист первичня медико-санитарная помощь департамент здравоохранение москва андрей тяжельников витамины группы b минералы клетчатка мочегонный эффект жажда утоление
арбуз употребление отеки врач задержка жидкость организм болезни сердца почек главный внештатный специалист первичня медико-санитарная помощь департамент здравоохранение москва андрей тяжельников витамины группы b минералы клетчатка мочегонный эффект жажда утоление
О чем говорят отеки после употребления арбуза — врач
Задержка жидкости в организме после употребления арбуза может сигнализировать о проблемах с сердцем.
Отечность после употребления арбуза может говорить о проблемах с сердцем или почками, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.
"Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками", — объяснил специалист.
По его словам, арбуз нужно употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, склонностью к образованию или наличием камней в почках, нарушениями в работе мочеполовой системы, сердца, беременным.
"Арбуз хорошо утоляет жажду, богат витаминами группы B и другими, содержит нужные минералы, клетчатку. Это хорошая летняя подзарядка для нашего организма. Но все полезно в меру. К арбузу надо относиться как к десерту и съедать порцию не более 200-300 граммов за один прием”, — предупредил Тяжельников.
В заключение он рекомендовал не есть арбуз натощак, а употреблять его после основного приема пищи и за несколько часов до сна из-за его мочегонного эффекта.