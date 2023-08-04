https://uz.sputniknews.ru/20230804/oteki-upotrebleniye-arbuz-vrach-37599097.html

О чем говорят отеки после употребления арбуза — врач

О чем говорят отеки после употребления арбуза — врач

Задержка жидкости в организме после употребления арбуза может сигнализировать о проблемах с сердцем

2023-08-04T22:02+0500

2023-08-04T22:02+0500

2023-08-04T22:02+0500

врач

арбуз

здоровье

отеки

сердце

жажда

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Отечность после употребления арбуза может говорить о проблемах с сердцем или почками, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова. По его словам, арбуз нужно употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, склонностью к образованию или наличием камней в почках, нарушениями в работе мочеполовой системы, сердца, беременным. В заключение он рекомендовал не есть арбуз натощак, а употреблять его после основного приема пищи и за несколько часов до сна из-за его мочегонного эффекта.

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