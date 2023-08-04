https://uz.sputniknews.ru/20230804/pogoda-uzbekistan-5-6-avgust-2023-37593219.html

Спадет ли жара — прогноз погоды в Узбекистане на выходные

Спадет ли жара — прогноз погоды в Узбекистане на выходные

Синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры.

2023-08-04T13:38+0500

2023-08-04T13:38+0500

2023-08-04T14:16+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В субботу на большей части территории республики будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Лишь на северо-западе начнет распространяться относительно влажная и прохладная воздушная масса с районов южного Урала.В Каракалпакстане и Хорезмской области местами могут пройти кратковременные дождь, гроза, температура воздуха понизится до +32-37 градусов.В воскресенье 6 августа влажные и прохладные воздушные массы с районов южного Урала распространятся по всей территории республики.Дневная температура повсеместно понизится до 30-35 градусов тепла, по югу до +35-38 градусов. Облачность увеличится. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в предгорных и горных районах республики, а также Бухарской, Навоийской областях и ночью — в Хорезмской области.

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