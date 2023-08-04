Доигрались: у США отобрали самое ценное за долги
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Джо Байден выступает перед СМИ после встречи с лидерами Конгресса о предотвращении первого в истории государственного дефолта 9 мая 2023 года.
© AP Photo / Susan Walsh
Крупнейшей экономике мира десятилетиями присваивали высший кредитный рейтинг. Но бесконечные проблемы с долгами и растущий дефицит бюджета уже сложно игнорировать.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Международное агентство Fitch понизило оценку платежеспособности США — впервые за 30 лет. Белый дом в шоке. Чем это обернется для американцев — в материале РИА Новости.
Неуемные аппетиты
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте уменьшили с ААА до АА+. Такого не было с 1994-го.
Суверенный кредитный рейтинг — это инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Фактически — вероятность дефолта.
© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи.
Трейдеры на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи.
© AP Photo / Richard Drew
AAA означает исключительный уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта по долгу. Fitch каждый год присваивал его США. Нынешнее решение — признание того, что ситуация ухудшилась. Пока незначительно.
В агентстве указали на основные причины: огромная долговая нагрузка и бесконечные увеличения лимита возможных заимствований, рост дефицита бюджета, возможность рецессии.
По мнению аналитиков, эти факторы среди прочих "подрывают уверенность" в платежеспособности государства и контроле над бюджетом.
"Понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет, высокое и растущее долговое бремя сектора государственного управления и ухудшение качества управления госфинансами по сравнению с сопоставимыми странами с рейтингами AA и AAA за последние два года", — констатировали в Fitch.
В Минфине США удивились, назвав решение Fitch необоснованным и неактуальным. В Белом доме возмутились и заявили, что категорически не согласны с агентством, поскольку там воспользовались "устаревшими данными".
Только цифры
Но цифры говорят сами за себя. В июне конгресс после долгих баталий поднял потолок госдолга до 120 процентов ВВП, чтобы продолжить заимствования. В 2024-м, по прогнозу МВФ, будет 125, 2025-м — 129, 2028-м — 136.
Дефицит бюджета во втором квартале приблизился к 8,4 процента ВВП. Администрация Байдена увеличила госдолг на 1,8 триллиона долларов всего за восемь недель.
© AP Photo / Amanda Andrade-RhoadesМинистр финансов Джанет Йеллен дает показания во время слушаний Подкомитета Сената по ассигнованиям на финансовые услуги и общее управление в Вашингтоне 22 марта 2023 года.
Министр финансов Джанет Йеллен дает показания во время слушаний Подкомитета Сената по ассигнованиям на финансовые услуги и общее управление в Вашингтоне 22 марта 2023 года.
© AP Photo / Amanda Andrade-Rhoades
США попали в тиски: чтобы покрывать дефицит, нужно наращивать заимствования, а расходы на обслуживание долга достигли уже 970 миллиардов долларов (3,6 процента ВВП).
"На выплату процентов по облигациям тратят порядка триллиона. Скоро на это будет уходить почти половина собираемых в стране налогов. В 2024-м обслуживание долга заберет 15 процентов доходов бюджета", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Американские флаги на здании Нью-Йоркской фондовой бирже в Нью-Йорке.
© AP Photo / Seth Wenig
Долг в 120 процентов ВВП в 2,5 раза превышает средние показатели для стран с сопоставимыми рейтингами, существенно усиливает уязвимость экономики, добавляет аналитик.
Все это происходит на фоне ожиданий "мягкой рецессии" в экономике, которая, по прогнозам, начнется в четвертом квартале.
Долго ждали
Решение Fitch давно назревало. Похоже, последней каплей стало то, как проходили политические дискуссии о потолке госдолга.
Неспособность достичь соглашения о повышении или замораживании лимита заимствований заставила усомниться в готовности США своевременно выполнять обязательства, подчеркивают в Capital Lab.
"Для решения проблемы необходимо сокращать бюджетные расходы, особенно на социальные программы, повышать налоги для богатых и корпораций, а также стимулировать экономический рост для увеличения налоговых поступлений. Комплекс мер фискальной консолидации может постепенно стабилизировать и снизить долг. Только никто этим заниматься не будет", — считает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
По мнению Гузели Проценко, генерального директора компании "Альфа-Форекс", агентство запоздало со снижением рейтинга намеренно, опасаясь, что это нанесет удар по фондовому рынку США и доллару.
Так или иначе, американские проблемы давно под прицелом международных агентств. Холдинг S&P еще в 2011-м понизил долгосрочный кредитный рейтинг США. Moody’s сохраняет высшую оценку, но прогноз негативный — уже десять лет.
Риски возросли
На решение Fitch фондовый рынок США отреагировал падением, за ним последовали мировые фондовые и товарные рынки. Однако в целом реакция была сдержанной. В России тоже.
"Доллар сохраняет статус "тихой гавани", кредитный рейтинг США и ставки в крупнейшей мировой экономике по-прежнему служат основными ориентирами для инвесторов по всему миру", — поясняет Евгений Шатов.
Другое дело, что для институциональных инвесторов это крайне негативный сигнал. Теперь вложения в суверенный долг США не считаются безрисковыми.