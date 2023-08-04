https://uz.sputniknews.ru/20230804/shavkat-mirziyoev-trexstoronnyy-sammit-ashxabad-37575030.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Ашхабад

Шавкат Мирзиёев вылетел в Ашхабад

В столице Туркменистана узбекский лидер примет участие в трехстороннем саммите.

2023-08-04T08:09+0500

2023-08-04T08:09+0500

2023-08-04T08:09+0500

узбекистан

политика

шавкат мирзиёев

саммит

ашхабад

туркменистан

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33400789_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4a0ac3ea2e5f9aba2261f505ceb4a51.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению туркменской стороны вылетел в Ашхабад, сообщает пресс-служба главы республики.Цель рабочего визита – участие в трехстороннем саммите лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет в Ашхабаде 4 августа.Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.

узбекистан

ашхабад

туркменистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент шавкат мирзиёев узбекистан политика вылетел в ашхабад туркменистан таджикистан трехсторонний саммит