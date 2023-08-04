https://uz.sputniknews.ru/20230804/shavkat-mirziyoev-trexstoronnyy-sammit-ashxabad-37575030.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Ашхабад
Шавкат Мирзиёев вылетел в Ашхабад
В столице Туркменистана узбекский лидер примет участие в трехстороннем саммите.
2023-08-04T08:09+0500
2023-08-04T08:09+0500
2023-08-04T08:09+0500
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
саммит
ашхабад
туркменистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению туркменской стороны вылетел в Ашхабад, сообщает пресс-служба главы республики.Цель рабочего визита – участие в трехстороннем саммите лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет в Ашхабаде 4 августа.Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.
узбекистан
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президент шавкат мирзиёев узбекистан политика вылетел в ашхабад туркменистан таджикистан трехсторонний саммит
президент шавкат мирзиёев узбекистан политика вылетел в ашхабад туркменистан таджикистан трехсторонний саммит
Шавкат Мирзиёев вылетел в Ашхабад
В столице Туркменистана узбекский лидер примет участие в трехстороннем саммите.
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению туркменской стороны вылетел в Ашхабад, сообщает пресс-служба
главы республики.
Цель рабочего визита – участие в трехстороннем саммите лидеров Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет в Ашхабаде 4 августа.
Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.