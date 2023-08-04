https://uz.sputniknews.ru/20230804/tashkent-gaz-otklyucheniye-adresa-avgusta-37578004.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
Подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 18.30.
2023-08-04T09:33+0500
2023-08-04T09:33+0500
2023-08-04T09:40+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
махалля
общество
мирзо-улугбекский район
график отключений газа
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ. Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Мирзо-Улугбекский район — 10.00 до 18.00:махалля “Темурийлар”, улицы Ватан (с 1 по 7 проезд), Табассум, Матонат, Сой буйи, Бунёдкор (с 1 по 4 проезд), 837 жилых домов.
узбекистан
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узбекистан ташкент ремонт махалля общество мирзо-улугбекский район график отключений газа
узбекистан ташкент ремонт махалля общество мирзо-улугбекский район график отключений газа
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса
09:33 04.08.2023 (обновлено: 09:40 04.08.2023)
Подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 18.00.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:
Мирзо-Улугбекский район — 10.00 до 18.00:
махалля “Темурийлар”, улицы Ватан (с 1 по 7 проезд), Табассум, Матонат, Сой буйи, Бунёдкор (с 1 по 4 проезд), 837 жилых домов.