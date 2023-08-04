https://uz.sputniknews.ru/20230804/tashkent-gaz-otklyucheniye-adresa-avgusta-37578004.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — адреса

Подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 18.30.

2023-08-04T09:33+0500

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узбекистан

ташкент

газ

ремонт

махалля

общество

мирзо-улугбекский район

график отключений газа

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ. Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Мирзо-Улугбекский район — 10.00 до 18.00:махалля “Темурийлар”, улицы Ватан (с 1 по 7 проезд), Табассум, Матонат, Сой буйи, Бунёдкор (с 1 по 4 проезд), 837 жилых домов.

узбекистан

ташкент

мирзо-улугбекский район

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