https://uz.sputniknews.ru/20230804/tashkent-sgb-pregabalin-izyatiye-37602173.html
В Узбекистане распространяли сильнодействующий препарат под видом косметического средства
В Узбекистане распространяли сильнодействующий препарат под видом косметического средства
СГБ и Таможенный комитет республики задержали группу лиц, получавшую в посылках из Китая препарат прегабалин и распространявшую его через Интернет. Изъяли больше 75 кг вещества.
2023-08-04T17:10+0500
2023-08-04T17:10+0500
2023-08-04T17:10+0500
узбекистан
государственный таможенный комитет узбекистана
сгб
задержание
лирика
общество
происшествия
видео
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Ташкенте по подозрению в незаконном получении из-за границы и распространении сильнодействующего препарата прегабалин задержали несколько лиц, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.При досмотре посылок, отправленных из Китая на имя 6-ти человек, в 2-х случаях обнаружили белое порошкообразное вещество без запаха, упакованное в полиэтиленовые пакеты. Экспертиза установила, что это прегабалин. Его общий объем — 75 кг 373 г.Однако в сопровождающих документах указано, что в обеих посылках находится косметическое сырье.В ходе оперативно-розыскной операции сотрудники СГБ и Таможенного комитета задержали представителя группы, впоследствии — еще 4-х человек.В арендованной ими квартире обнаружили небольшую лабораторию для расфасовки сильнодействующих веществ.Здесь прегабалин упаковывали в капсулы, а затем продавали через соцсети.Установлено, что из изъятого вещества можно было изготовить 150 тыс. капсул.В настоящее время в отношении этих лиц возбудили уголовное дело и проводят следственные действия.Прегабалин (Лирика) предназначен для лечения эпилепсии и тревожных расстройств. Действие медикамента похоже на опиатное, в числе побочных эффектов — эйфория. Самостоятельное бесконтрольное употребление препарата приводит к зависимости и создает дополнительную нагрузку на сердце, почки и сосуды.
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узбекистан ташкент общество сгб государственный таможенный комитет узбекистана лирика задержание происшествия видео
узбекистан ташкент общество сгб государственный таможенный комитет узбекистана лирика задержание происшествия видео
В Узбекистане распространяли сильнодействующий препарат под видом косметического средства
СГБ и Таможенный комитет республики задержали группу лиц, получавшую в посылках из Китая препарат прегабалин и распространявшую его через Интернет. Изъяли больше 75 кг вещества.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В Ташкенте по подозрению в незаконном получении из-за границы и распространении сильнодействующего препарата прегабалин задержали несколько лиц, сообщила пресс-служба
СГБ Узбекистана.
При досмотре посылок, отправленных из Китая на имя 6-ти человек, в 2-х случаях обнаружили белое порошкообразное вещество без запаха, упакованное в полиэтиленовые пакеты. Экспертиза установила, что это прегабалин. Его общий объем — 75 кг 373 г.
Однако в сопровождающих документах указано, что в обеих посылках находится косметическое сырье.
В ходе оперативно-розыскной операции сотрудники СГБ и Таможенного комитета задержали представителя группы, впоследствии — еще 4-х человек.
В арендованной ими квартире обнаружили небольшую лабораторию для расфасовки сильнодействующих веществ.
Здесь прегабалин упаковывали в капсулы, а затем продавали через соцсети.
Установлено, что из изъятого вещества можно было изготовить 150 тыс. капсул.
В настоящее время в отношении этих лиц возбудили уголовное дело и проводят следственные действия.
Прегабалин (Лирика) предназначен для лечения эпилепсии и тревожных расстройств. Действие медикамента похоже на опиатное, в числе побочных эффектов — эйфория. Самостоятельное бесконтрольное употребление препарата приводит к зависимости и создает дополнительную нагрузку на сердце, почки и сосуды.