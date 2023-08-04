https://uz.sputniknews.ru/20230804/tashkent-sgb-pregabalin-izyatiye-37602173.html

В Узбекистане распространяли сильнодействующий препарат под видом косметического средства

В Узбекистане распространяли сильнодействующий препарат под видом косметического средства

СГБ и Таможенный комитет республики задержали группу лиц, получавшую в посылках из Китая препарат прегабалин и распространявшую его через Интернет. Изъяли больше 75 кг вещества.

2023-08-04T17:10+0500

2023-08-04T17:10+0500

2023-08-04T17:10+0500

узбекистан

государственный таможенный комитет узбекистана

сгб

задержание

лирика

общество

происшествия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1174/35/11743580_0:144:3193:1940_1920x0_80_0_0_85dc22c0c7cb9ab97db5ebb5a95b25bc.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Ташкенте по подозрению в незаконном получении из-за границы и распространении сильнодействующего препарата прегабалин задержали несколько лиц, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.При досмотре посылок, отправленных из Китая на имя 6-ти человек, в 2-х случаях обнаружили белое порошкообразное вещество без запаха, упакованное в полиэтиленовые пакеты. Экспертиза установила, что это прегабалин. Его общий объем — 75 кг 373 г.Однако в сопровождающих документах указано, что в обеих посылках находится косметическое сырье.В ходе оперативно-розыскной операции сотрудники СГБ и Таможенного комитета задержали представителя группы, впоследствии — еще 4-х человек.В арендованной ими квартире обнаружили небольшую лабораторию для расфасовки сильнодействующих веществ.Здесь прегабалин упаковывали в капсулы, а затем продавали через соцсети.Установлено, что из изъятого вещества можно было изготовить 150 тыс. капсул.В настоящее время в отношении этих лиц возбудили уголовное дело и проводят следственные действия.Прегабалин (Лирика) предназначен для лечения эпилепсии и тревожных расстройств. Действие медикамента похоже на опиатное, в числе побочных эффектов — эйфория. Самостоятельное бесконтрольное употребление препарата приводит к зависимости и создает дополнительную нагрузку на сердце, почки и сосуды.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент общество сгб государственный таможенный комитет узбекистана лирика задержание происшествия видео