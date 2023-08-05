Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх стран СНГ – фото, видео
19:54 05.08.2023 (обновлено: 20:37 05.08.2023)
© НОКДелегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх СНГ
© НОК
Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх СНГ в Беларуси, сообщает НОК.
Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг и получил золото.
“Он поднял 110 кг в рывке, 130 кг в толчке и 240 кг по сумме двух упражнений”, — говорится в сообщении.
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
Спортсмены из Узбекистана также участвуют в соревнованиях по пляжному волейболу, легкой атлетике, стрельбе, греко-римской борьбе, художественной гимнастике.
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
В настоящее время основная часть делегации республики находится в Минске.
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
В Беларусь, где проходят II Игры СНГ, прибыл и министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов .
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
Вместе с другими главами делегаций Игр стран СНГ он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь".
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.