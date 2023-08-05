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Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх стран СНГ – фото, видео
Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх стран СНГ – фото, видео
Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.
2023-08-05T19:54+0500
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тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх СНГ в Беларуси, сообщает НОК.Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг и получил золото.Спортсмены из Узбекистана также участвуют в соревнованиях по пляжному волейболу, легкой атлетике, стрельбе, греко-римской борьбе, художественной гимнастике.В настоящее время основная часть делегации республики находится в Минске.В Беларусь, где проходят II Игры СНГ, прибыл и министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов .Вместе с другими главами делегаций Игр стран СНГ он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь".II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.
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узбекистан спорт снг ii игры стран снг золото медаль тяжелая атлетика фото видео
узбекистан спорт снг ii игры стран снг золото медаль тяжелая атлетика фото видео

Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх стран СНГ – фото, видео

19:54 05.08.2023 (обновлено: 20:37 05.08.2023)
© НОКДелегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх СНГ
Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
© НОК
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Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх СНГ в Беларуси, сообщает НОК.
Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг и получил золото.
“Он поднял 110 кг в рывке, 130 кг в толчке и 240 кг по сумме двух упражнений”, — говорится в сообщении.
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
Спортсмены из Узбекистана также участвуют в соревнованиях по пляжному волейболу, легкой атлетике, стрельбе, греко-римской борьбе, художественной гимнастике.
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
В настоящее время основная часть делегации республики находится в Минске.
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
В Беларусь, где проходят II Игры СНГ, прибыл и министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов .
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
Вместе с другими главами делегаций Игр стран СНГ он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь".
© 2023 II Игры Стран СНГII Игры стран СНГ
II Игры стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
II Игры стран СНГ
© 2023 II Игры Стран СНГ
II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.
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