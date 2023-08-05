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Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх стран СНГ – фото, видео

Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх стран СНГ – фото, видео

Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг.

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала первую золотую медаль на II Играх СНГ в Беларуси, сообщает НОК.Тяжелоатлет Огабек Нафасов показал наивысший результат в весовой категории до 55 кг и получил золото.Спортсмены из Узбекистана также участвуют в соревнованиях по пляжному волейболу, легкой атлетике, стрельбе, греко-римской борьбе, художественной гимнастике.В настоящее время основная часть делегации республики находится в Минске.В Беларусь, где проходят II Игры СНГ, прибыл и министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов .Вместе с другими главами делегаций Игр стран СНГ он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь".II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тыс. спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.

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