В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” — из каких стран участники
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
В программе пятидневного фестиваля в Кашкадарьинской области — культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, презентации и мастер-классы.
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В детском оздоровительном лагере “Лочин” Шахрисабзского района Кашкадарьинской области с 7 по 11 августа пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”, сообщает министерство культуры и туризма.
В числе участников — молодежь из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Турции, а также из города-побратима столицы Кашкадарьинской области Карши — Новочебоксарска Чувашской республики РФ.
Узбекистан представят более 50 талантливых школьников, студентов и молодых активистов из всех регионов. Часть этих ребят нуждается в соцзащите и включена в “Молодежную тетрадь”.
“В течение пяти дней гостей ждут интересные мероприятия, конкурсы и презентации, встречи и акции, спортивные соревнования по национальным видам спорта и мастер классы по организации бизнеса для молодежи и изготовлению изделий ручной работы, а также творческие диалоги с молодежью известных деятелей театра и кино, помимо этого будут организованы встречи участников с представителями дипломатической миссии в нашей стране”, — говорится в сообщении ведомства.
Победители конкурсов получат сертификаты и подарки.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”
В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
Напомним, что I-й Международный слёт “Молодежный туризм” состоялся в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области в 2022 году.