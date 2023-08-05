Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230805/kashkadarya-slet-molodej-turizm-avgust-2023-37621453.html
В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” — из каких стран участники
В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” — из каких стран участники
В программе пятидневного фестиваля, в Кашкадарьинской области — культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, презентации и мастер-классы.
2023-08-05T12:48+0500
2023-08-05T12:48+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
шахрисабз
фестиваль
молодежь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/05/37621107_0:178:1280:898_1920x0_80_0_0_4c9aa172f35fcb7523b23aab16f9c08c.jpg
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В детском оздоровительном лагере “Лочин” Шахрисабзского района Кашкадарьинской области с 7 по 11 августа пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”, сообщает министерство культуры и туризма.В числе участников — молодежь из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Турции, а также из города-побратима столицы Кашкадарьинской области Карши — Новочебоксарска Чувашской республики РФ.Узбекистан представят более 50 талантливых школьников, студентов и молодых активистов из всех регионов. Часть этих ребят нуждается в соцзащите и включена в “Молодежную тетрадь”.Победители конкурсов получат сертификаты и подарки.Напомним, что I-й Международный слёт “Молодежный туризм” состоялся в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области в 2022 году.
узбекистан
кашкадарьинская область
шахрисабз
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/05/37621107_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c42eb02e62af17d15610bc85f51b4d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан кашкадарьинская область шахрисабз фестиваль молодежь туризм
узбекистан кашкадарьинская область шахрисабз фестиваль молодежь туризм

В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” — из каких стран участники

12:48 05.08.2023
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”
В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
Подписаться на
НовостиTelegram
В программе пятидневного фестиваля в Кашкадарьинской области — культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, презентации и мастер-классы.
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В детском оздоровительном лагере “Лочин” Шахрисабзского района Кашкадарьинской области с 7 по 11 августа пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”, сообщает министерство культуры и туризма.
В числе участников — молодежь из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Турции, а также из города-побратима столицы Кашкадарьинской области Карши — Новочебоксарска Чувашской республики РФ.
Узбекистан представят более 50 талантливых школьников, студентов и молодых активистов из всех регионов. Часть этих ребят нуждается в соцзащите и включена в “Молодежную тетрадь”.

“В течение пяти дней гостей ждут интересные мероприятия, конкурсы и презентации, встречи и акции, спортивные соревнования по национальным видам спорта и мастер классы по организации бизнеса для молодежи и изготовлению изделий ручной работы, а также творческие диалоги с молодежью известных деятелей театра и кино, помимо этого будут организованы встречи участников с представителями дипломатической миссии в нашей стране”, — говорится в сообщении ведомства.

Победители конкурсов получат сертификаты и подарки.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаВ Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”
В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
Напомним, что I-й Международный слёт “Молодежный туризм” состоялся в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области в 2022 году.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0