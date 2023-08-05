https://uz.sputniknews.ru/20230805/kashkadarya-slet-molodej-turizm-avgust-2023-37621453.html

В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” — из каких стран участники

В Узбекистане пройдет II международный слёт “Молодежный туризм” — из каких стран участники

В программе пятидневного фестиваля, в Кашкадарьинской области — культурные и спортивные мероприятия, конкурсы, презентации и мастер-классы.

2023-08-05T12:48+0500

2023-08-05T12:48+0500

2023-08-05T12:48+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

шахрисабз

фестиваль

молодежь

туризм

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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В детском оздоровительном лагере “Лочин” Шахрисабзского района Кашкадарьинской области с 7 по 11 августа пройдет II международный слёт “Молодежный туризм”, сообщает министерство культуры и туризма.В числе участников — молодежь из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Турции, а также из города-побратима столицы Кашкадарьинской области Карши — Новочебоксарска Чувашской республики РФ.Узбекистан представят более 50 талантливых школьников, студентов и молодых активистов из всех регионов. Часть этих ребят нуждается в соцзащите и включена в “Молодежную тетрадь”.Победители конкурсов получат сертификаты и подарки.Напомним, что I-й Международный слёт “Молодежный туризм” состоялся в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области в 2022 году.

узбекистан

кашкадарьинская область

шахрисабз

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