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Ветер, сели и паводки — прогноз погоды в Узбекистане на 6 августа
Ветер, сели и паводки — прогноз погоды в Узбекистане на 6 августа
Синоптики прогнозируют в воскресенье кратковременные дожди в нескольких регионах, а также горных и предгорных районах республики.
2023-08-05T14:41+0500
2023-08-05T14:41+0500
2023-08-05T14:41+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В воскресенье на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Кратковременные дожди и грозы могут пройти в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах.В горах и предгорьях также возможны селе-паводковые явления.Усиление ветра местами до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют повсеместно.Температура воздуха:
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Ветер, сели и паводки — прогноз погоды в Узбекистане на 6 августа
Синоптики прогнозируют в воскресенье кратковременные дожди в нескольких регионах, а также горных и предгорных районах республики.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В воскресенье на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Кратковременные дожди и грозы могут пройти в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах.
В горах и предгорьях также возможны селе-паводковые явления.
Усиление ветра местами до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют повсеместно.
Каракалпакстан, Хорезмская область — днем 31-36 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — днем 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — днем 37-42 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — днем 30-35 градусов тепла;
предгорные и горные районы — днем 21-26 градусов тепла.