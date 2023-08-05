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Ветер, сели и паводки — прогноз погоды в Узбекистане на 6 августа

Ветер, сели и паводки — прогноз погоды в Узбекистане на 6 августа

Синоптики прогнозируют в воскресенье кратковременные дожди в нескольких регионах, а также горных и предгорных районах республики.

2023-08-05T14:41+0500

2023-08-05T14:41+0500

2023-08-05T14:41+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В воскресенье на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Кратковременные дожди и грозы могут пройти в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, а также в горных и предгорных районах.В горах и предгорьях также возможны селе-паводковые явления.Усиление ветра местами до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют повсеместно.Температура воздуха:

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