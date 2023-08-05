https://uz.sputniknews.ru/20230805/ssha-prosba-moskva-razyasneniya-usloviya-zerno-sdelka-37619558.html

Госдеп США просит Москву разъяснить условия возобновления зерновой сделки

Госдеп США просит Москву разъяснить условия возобновления зерновой сделки

Соединенные Штаты призывают Москву назвать условия, при которых возможно возобновление черноморской зерновой инициативы.

2023-08-05T11:10+0500

2023-08-05T11:10+0500

2023-08-05T11:10+0500

в мире

россия

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оон

зерновая сделка

госдепартамент сша

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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. США хотят, чтобы Россия разъяснила, чего она хочет в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу санкционного управления госдепартамента Джеймса О"Брайена.По словам О"Брайена, США уже выразили готовность "помочь с любым из этих вопросов". Чиновник Госдепа добавил, что американской стороне "неясно, что Россия считает успехом".Также, вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном, он повторил, что Россия в прошлом году экспортировала рекордные объемы зерна – 61,8 млн тонн, что "на 10-15% больше, чем в любом из предшествующих годов".Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители РФ, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года. Он подразумевает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражениях против ее продления. Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.Лидер РФ указывал, что Запад вывозил к себе большую часть украинского зерна несмотря на то, что главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была достигнута.Ранее Sputnik сообщал, что Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки.

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