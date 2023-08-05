https://uz.sputniknews.ru/20230805/tashkent-svet-otklyucheniye-5-avgust-2023-37617436.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
5 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-05T09:19+0500
2023-08-05T09:19+0500
2023-08-05T09:19+0500
узбекистан
ташкент
свет
район
махалля
ремонт
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В субботу в одном районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Жунарик” и “Юкори Дархон”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент свет ремонт район махалля график отключения электричества общество
узбекистан ташкент свет ремонт район махалля график отключения электричества общество
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
5 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik.
В субботу в одном районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махаллей “Жунарик” и “Юкори Дархон”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.