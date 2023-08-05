Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Афганистане
21:48 05.08.2023 (обновлено: 21:55 05.08.2023)
© AP Photo / BORIS GRDANOSKI
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 539 км в юго-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Сегодня в 21:01 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 5,8.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 539 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков:
Сурхандарьинская область: 4 балла, 320 км.
Ферганская область: 3-4 балла, 432 км.
Сырдарьинская область: 3-4 балла, 470 км.
Джизакская область: 3-4 балла, 472 км.
Самаркандская область: 3-4 балла, 478 км.
Андижанская область: 3-4 балла, 488 км.
Наманганская область: 3-4 балла, 499 км.
Кашкадарьинская область: 3 балла, 507 км.
Ташкент: 3 балла, 539 км.