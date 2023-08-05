https://uz.sputniknews.ru/20230805/uzbekistan-otgoloski-zemletryaseniya-afganistan-37632419.html

Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Афганистане

Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Афганистане

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 539 км в в юго-восточном направлении.

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общество

афганистан

узбекистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Сегодня в 21:01 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 5,8.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 539 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков:

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