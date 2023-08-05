Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230805/uzbekistan-otgoloski-zemletryaseniya-afganistan-37632419.html
Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Афганистане
Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Афганистане
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 539 км в в юго-восточном направлении.
2023-08-05T21:48+0500
2023-08-05T21:55+0500
общество
афганистан
узбекистан
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37268393_0:743:1365:1510_1920x0_80_0_0_29ce0d95e69fca70d373eaa95ad681dc.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Сегодня в 21:01 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 5,8.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 539 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков:
афганистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37268393_0:615:1365:1638_1920x0_80_0_0_1f5e4c7fcd4d5847dcf012189d3acbc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкента узбекистан землетрясения
ташкента узбекистан землетрясения

Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения в Афганистане

21:48 05.08.2023 (обновлено: 21:55 05.08.2023)
© AP Photo / BORIS GRDANOSKIСейсмограф Института землетрясений в столице Македонии
Сейсмограф Института землетрясений в столице Македонии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / BORIS GRDANOSKI
Подписаться на
НовостиTelegram
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 539 км в юго-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Сегодня в 21:01 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 5,8.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 539 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков:
Сурхандарьинская область: 4 балла, 320 км.
Ферганская область: 3-4 балла, 432 км.
Сырдарьинская область: 3-4 балла, 470 км.
Джизакская область: 3-4 балла, 472 км.
Самаркандская область: 3-4 балла, 478 км.
Андижанская область: 3-4 балла, 488 км.
Наманганская область: 3-4 балла, 499 км.
Кашкадарьинская область: 3 балла, 507 км.
Ташкент: 3 балла, 539 км.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0