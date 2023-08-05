https://uz.sputniknews.ru/20230805/uzbekistan-postupleniye-vuz-moshennichestvo-37626617.html
В Узбекистане задержали мошенников, обещавших поступление в вузы
В Узбекистане задержали мошенников, обещавших поступление в вузы
В отношении сотрудников высших учебных заведений Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей, пойманных при получении денег возбуждены уголовные дела.
2023-08-05T17:18+0500
2023-08-05T17:18+0500
2023-08-05T17:18+0500
общество
узбекистан
сгб
вуз
мошенничество
уголовный кодекс
взятка
андижан
кашкадарьинская область
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. О выявлении в трех регионах Узбекистана случаев мошенничества, связанных с поступлением в вузы, сообщает Служба государственной безопасности.Сотрудники СГБ вместе со специалистами других правоохранительных органов провели оперативные мероприятия.В Андижанской области:Сотрудник Андижанского государственного университета был задержан с вещественными доказательствами при получении $4 тыс. За эту сумму он обещал через своих высокопоставленных знакомых обеспечить поступление абитуриента на заочное отделение факультета биологии данного вуза.В Кашкадарьинской области:Жителя города Карши, 1992 года рождения, задержали при получении $3 тыс. Он обещал абитуриенту через своих знакомых помочь с поступлением на спортивный факультет Каршинского государственного университета.В Ташкентской области:Начальника отдела Чирчикского государственного педагогического университета задержали при получении $10 тыс. За эту сумму он обещал перевести в данный вуз двух студентов из российского вуза с получением международного сертификата о владении английским языком.Еще один преподаватель этого же университета был пойман при получении $3 тыс. в обмен на зачисление абитуриента на учебу по направлению физической культуры в дошкольном и начальном образовании.Также задержали супружескую пару в Кибрайском районе Ташобласти, в момент получения ими $3,5 тыс. Взамен они обещали через своих знакомых помочь с зачислением абитуриента в Чирчикский государственный педагогический университет.Напомним, что с 1 августа в Узбекистане начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. По информации Агентства по оценке знаний и квалификаций, количество абитуриентов, подавших заявления о приеме в вузы, составило 948 486 человек.
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общество узбекистан сгб вуз мошенничество уголовный кодекс андижан кашкадарьинская область ташкентская область
общество узбекистан сгб вуз мошенничество уголовный кодекс андижан кашкадарьинская область ташкентская область
В Узбекистане задержали мошенников, обещавших поступление в вузы
В отношении сотрудников высших учебных заведений Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей, пойманных при получении денег возбуждены уголовные дела.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
О выявлении в трех регионах Узбекистана случаев мошенничества, связанных с поступлением в вузы, сообщает
Служба государственной безопасности.
Сотрудники СГБ вместе со специалистами других правоохранительных органов провели оперативные мероприятия.
Сотрудник Андижанского государственного университета был задержан с вещественными доказательствами при получении $4 тыс. За эту сумму он обещал через своих высокопоставленных знакомых обеспечить поступление абитуриента на заочное отделение факультета биологии данного вуза.
В Кашкадарьинской области:
Жителя города Карши, 1992 года рождения, задержали при получении $3 тыс. Он обещал абитуриенту через своих знакомых помочь с поступлением на спортивный факультет Каршинского государственного университета.
Начальника отдела Чирчикского государственного педагогического университета задержали при получении $10 тыс. За эту сумму он обещал перевести в данный вуз двух студентов из российского вуза с получением международного сертификата о владении английским языком.
Еще один преподаватель этого же университета был пойман при получении $3 тыс. в обмен на зачисление абитуриента на учебу по направлению физической культуры в дошкольном и начальном образовании.
Также задержали супружескую пару в Кибрайском районе Ташобласти, в момент получения ими $3,5 тыс. Взамен они обещали через своих знакомых помочь с зачислением абитуриента в Чирчикский государственный педагогический университет.
"В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 августа в Узбекистане начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. По информации Агентства по оценке знаний и квалификаций, количество абитуриентов, подавших заявления о приеме в вузы, составило 948 486 человек.