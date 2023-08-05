https://uz.sputniknews.ru/20230805/uzbekistan-postupleniye-vuz-moshennichestvo-37626617.html

В Узбекистане задержали мошенников, обещавших поступление в вузы

В Узбекистане задержали мошенников, обещавших поступление в вузы

В отношении сотрудников высших учебных заведений Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей, пойманных при получении денег возбуждены уголовные дела.

2023-08-05T17:18+0500

2023-08-05T17:18+0500

2023-08-05T17:18+0500

общество

узбекистан

сгб

вуз

мошенничество

уголовный кодекс

взятка

андижан

кашкадарьинская область

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. О выявлении в трех регионах Узбекистана случаев мошенничества, связанных с поступлением в вузы, сообщает Служба государственной безопасности.Сотрудники СГБ вместе со специалистами других правоохранительных органов провели оперативные мероприятия.В Андижанской области:Сотрудник Андижанского государственного университета был задержан с вещественными доказательствами при получении $4 тыс. За эту сумму он обещал через своих высокопоставленных знакомых обеспечить поступление абитуриента на заочное отделение факультета биологии данного вуза.В Кашкадарьинской области:Жителя города Карши, 1992 года рождения, задержали при получении $3 тыс. Он обещал абитуриенту через своих знакомых помочь с поступлением на спортивный факультет Каршинского государственного университета.В Ташкентской области:Начальника отдела Чирчикского государственного педагогического университета задержали при получении $10 тыс. За эту сумму он обещал перевести в данный вуз двух студентов из российского вуза с получением международного сертификата о владении английским языком.Еще один преподаватель этого же университета был пойман при получении $3 тыс. в обмен на зачисление абитуриента на учебу по направлению физической культуры в дошкольном и начальном образовании.Также задержали супружескую пару в Кибрайском районе Ташобласти, в момент получения ими $3,5 тыс. Взамен они обещали через своих знакомых помочь с зачислением абитуриента в Чирчикский государственный педагогический университет.Напомним, что с 1 августа в Узбекистане начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. По информации Агентства по оценке знаний и квалификаций, количество абитуриентов, подавших заявления о приеме в вузы, составило 948 486 человек.

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кашкадарьинская область

ташкентская область

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