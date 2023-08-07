https://uz.sputniknews.ru/20230807/abxaziya-rozysk-grajdanye-uzbekistan-azerbaydjan-podozreniye-ubiystvo-37640007.html
Гражданин Узбекистана объявлен в розыск в Абхазии — фото
Гражданин Узбекистана объявлен в розыск в Абхазии — фото
Его подозревают в убийстве мужчины, совершенном в Сухуме в воскресенье вечером
2023-08-07T09:37+0500
2023-08-07T09:37+0500
2023-08-07T10:08+0500
россия
абхазия
азербайджан
убийство
узбекистан
розыск
гражданин узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Двое граждан Узбекистана и Азербайджана объявлены в розыск в Абхазии по подозрению в убийстве, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Преступление произошло в воскресенье вечером в Сухуме. Убитый — репатриант, гражданин Абхазии и Турции Хан-ипа Рыдван Инхан-ипа 1967 года рождения. Это уже второе преступление в Сухуме за два с половиной месяца, жертвой которого становится гражданин Турции, а убийцей — гражданин Азербайджана. В конце мая этого года в центре Сухума произошло убийство Айдына Ахмета Ниджатом Дадашовым. Тогда во время стрельбы пострадали четыре человека, в их числе был 14-летний подросток.
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гражданин узбекистана азербайджан розыск убийство абхазия сухум убийство мужчины пресс-служба мвд республики убитый репатриант гражданин абхазии и турции хан-ипа рыдван инхан-ипа 1967 год рождения саломов отбек гуломон-угли ибрагимов али елхан-оглы
гражданин узбекистана азербайджан розыск убийство абхазия сухум убийство мужчины пресс-служба мвд республики убитый репатриант гражданин абхазии и турции хан-ипа рыдван инхан-ипа 1967 год рождения саломов отбек гуломон-угли ибрагимов али елхан-оглы
Гражданин Узбекистана объявлен в розыск в Абхазии — фото
09:37 07.08.2023 (обновлено: 10:08 07.08.2023)
Его подозревают в убийстве мужчины, совершенном в Сухуме в воскресенье вечером.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Двое граждан Узбекистана и Азербайджана объявлены в розыск в Абхазии по подозрению в убийстве, сообщает Sputnik Абхазия
со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
"Разыскиваются Саломов Отбек Гуломон-угли 1992 года рождения, гражданин Узбекистана, и Ибрагимов Али Елхан-оглы 1998 года рождения, гражданин Азербайджана", — говорится в сообщении.
Преступление произошло в воскресенье вечером в Сухуме.
Убитый — репатриант, гражданин Абхазии и Турции Хан-ипа Рыдван Инхан-ипа 1967 года рождения.
Это уже второе преступление в Сухуме за два с половиной месяца, жертвой которого становится гражданин Турции, а убийцей — гражданин Азербайджана.
В конце мая этого года в центре Сухума произошло убийство Айдына Ахмета Ниджатом Дадашовым. Тогда во время стрельбы пострадали четыре человека, в их числе был 14-летний подросток.