https://uz.sputniknews.ru/20230807/abxaziya-rozysk-grajdanye-uzbekistan-azerbaydjan-podozreniye-ubiystvo-37640007.html

Гражданин Узбекистана объявлен в розыск в Абхазии — фото

Гражданин Узбекистана объявлен в розыск в Абхазии — фото

Его подозревают в убийстве мужчины, совершенном в Сухуме в воскресенье вечером

2023-08-07T09:37+0500

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россия

абхазия

азербайджан

убийство

узбекистан

розыск

гражданин узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Двое граждан Узбекистана и Азербайджана объявлены в розыск в Абхазии по подозрению в убийстве, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Преступление произошло в воскресенье вечером в Сухуме. Убитый — репатриант, гражданин Абхазии и Турции Хан-ипа Рыдван Инхан-ипа 1967 года рождения. Это уже второе преступление в Сухуме за два с половиной месяца, жертвой которого становится гражданин Турции, а убийцей — гражданин Азербайджана. В конце мая этого года в центре Сухума произошло убийство Айдына Ахмета Ниджатом Дадашовым. Тогда во время стрельбы пострадали четыре человека, в их числе был 14-летний подросток.

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