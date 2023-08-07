https://uz.sputniknews.ru/20230807/dollar-kommercheskiy-bank-uzbekistan-rost-kurs-valyut-37644997.html

Доллар в коммерческих банках Узбекистана растет — курс валют

Доллар в коммерческих банках Узбекистана растет — курс валют

Стала известна стоимость иностранной валюты по отношению к узбекскому суму в коммерческих банках Узбекистана с 7 августа. 07.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-07T13:24+0500

2023-08-07T13:24+0500

2023-08-07T13:24+0500

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курс доллара и евро к суму в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Курс продажи доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 13 500 сумов. Новый курс обмена валют:Капитал Банкпокупка: доллар – 11 645 сумов, рубль – 104 сума, евро – 12 400 сумовпродажа: доллар – 11 715 сумов, рубль – 123 сума, евро –13 300 сумовАгро Банкпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль –0, евро – 11 900 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль –135 сумов, евро – 13 400 сумовМикрокредит Банкпокупка: доллар – 11 600 сумов, рубль –0, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль –0, евро – 12 900 сумовХалк Банкпокупка: доллар – 11 500 сумов, рубль –0, евро – 11 660 сумовпродажа: доллар – 13 500 сумов, рубль –0, евро – 11 718 сумовКишлок курилиш Банкпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль –0, евро – 11 640 сумовпродажа: доллар – 11 700 сумов, рубль –130 сумов, евро – 11 720 сумовТурон Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль –0, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 11 730 сумов, рубль –140 сумов, евро – 14 000 сумовХамкор Банкпокупка: доллар – 11 640 сумов, рубль –0, евро – 12 100 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль –0, евро – 13 000 сумовАсака Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль –0, евро – 11 950 сумовпродажа: доллар – 11 710 сумов, рубль –170 сумов, евро – 13 450 сумовИпак йули Банкпокупка: доллар – 11 620 сумов, рубль –0, евро – 12 400 сумовпродажа: доллар – 11 700 сумов, рубль –0, евро – 13 100 сумовЗираат Банкпокупка: доллар – 11 600 сумов, рубль –1 сум, евро – 12 120 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль –160 сумов, евро – 13 400 сумовТраст Банкпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль – 50 сумов, евро – 12 500 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 127 сумов, евро –13 000 сумовАлока Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль – 0, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 11 715 сумов, рубль – 0, евро –13 300 сумовИпотека Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль – 0, евро – 12 250 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 124 сумов, евро – 13 550 сумовКДБ Банкпокупка: доллар – 11 600 сумов, рубль – 0, евро – 11 900 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 123 сума, евро – 13 500 сумовУниверсал Банкпокупка: доллар – 11 610 сумов, рубль – 0, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 11 710 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 14 000 сумовРавнак Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 400 сумовпродажа: доллар – 11 700 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 13 200 сумовДавр Банкпокупка: доллар – 11 620 сумов, рубль – 0, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 124 сума, евро – 13 300 сумовInvest Finance Bankпокупка: доллар – 11 640 сумов, рубль – 100 сумов, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 126 сумов, евро – 13 500 сумовAsia Alliance Bankпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 12 320 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 13 030 сумовOrient Finans Bankпокупка: доллар – 11 600 сумов, рубль – 0, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 14 500 сумовПойтахт Банкпокупка: доллар — 11 640 сумов, рубль – 0, евро – 12 200 сумовпродажа: доллар – 11 700 сумов, рубль – 150 сумов, евро –13 400 сумовТенге Банкпокупка: доллар — 11 640 сумов, рубль – 82 сума, евро – 12 200 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 142 сума, евро –13 000 сумовАнор Банкпокупка: доллар — 11 645 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 123 сума, евро –13 000 сумовИнфин Банкпокупка: доллар — 11 640 сумов, рубль – 100 сумов, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 126 сумов, евро –13 500 сумов.

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