https://uz.sputniknews.ru/20230807/golfstrim-katastrofa-klimatologi-37660836.html

Мир ждет катастрофа в 2025 году, предупредили климатологи

Мир ждет катастрофа в 2025 году, предупредили климатологи

Под угрозой окажутся тропические леса и антарктические ледяные щиты.

2023-08-07T21:56+0500

2023-08-07T21:56+0500

2023-08-07T21:56+0500

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климат

катастрофа

природная катастрофа

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Масштабная климатическая катастрофа может обрушиться на планету уже в обозримом будущем, и вызвана она будет исчезновением Гольфстрима, сообщает The Guardian, ссылаясь на ученых из Копенгагенского университета. По По прогнозам климатологов, система течений, которая обеспечивает перераспределения тепла на Земле, при худшем сценарии может прекратить существование уже в 2025 году. К этому может привести парниковый эффект и большой вброс пресной воды из-за таяния ледников, считают они.Как утверждают ученые, исчезновение системы течений может привести к серьезным перепадам температуры воздуха. К примеру, в Европе она значительно снизится. Индия может столкнуться с засухой из-за прекращения дождей, а в Северной Америке на восточном побережье поднимется уровень воды. Под угрозой окажутся тропические леса и антарктические ледяные щиты. Исследователи подчеркивают, что Гольфстрим ранее уже исчезал, а затем течения возобновлялись. Однако сам этот процесс становился переломным моментом с точки зрения изменения климата.

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