https://uz.sputniknews.ru/20230807/igry-stran-sng-uzbekistan-zoloto-serebro-bronza-medali-37639745.html
Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 14 медалей
Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 14 медалей
В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ с участием более 2 тысяч спортсменов, представляющих 21 вид спорта
2023-08-07T08:56+0500
2023-08-07T08:56+0500
2023-08-07T10:12+0500
узбекистан
спорт
тяжелая атлетика
дзюдо
легкая атлетика
медали
золото
серебро
бронза
игры стран снг
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вчера узбекистанцы завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей по дзюдо, легкой атлетике, тяжелой атлетике, сообщает НОК.Это был еще один плодотворный для делегации Узбекистана день. Медалисты сборной республики:золото: Азамат Аблакулов (дзюдо, -73 кг), Хакимжон Махкамов (дзюдо, -90 кг); серебро: Нигина Сапарбаева (дзюдо, -63 кг), Мохинур Аллаберганова (дзюдо, -57 кг), Диёрбек Рузметов (тяжелая атлетика, -67 кг), Достон Якубов (тяжелая атлетика, -73 кг); бронза: Бехрузбек Рустамбоев (дзюдо, -81 кг), Аброр Нурманов (дзюдо, -81 кг), Элнур Холмуминов (дзюдо, +90 кг), Аселхан Аралбаева (дзюдо, -57 кг), Зарина Бобоназарова (дзюдо, +70 кг), Дарья Жилина (легкая атлетика, 300 м), Достонбек Абдумуталов (легкая атлетика, толкание ядра), Нигора Абдуллаева (тяжелая атлетика, -59 кг).Напомним, II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.
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узбекистан беларусь игры стран снг медали золото серебро бронза делегация спортсмены азамат аблакулов дзюдо хакимжон махкамов нигина сапарбаева мохинур аллаберганова диёрбек рузметов тяжелая атлетика достон якубов бехрузбек рустамбоев аброр нурманов элнур холмуминов аселхан аралбаева зарина бобоназаровадарья жилина легкая атлетика достонбек абдумуталов толкание ядра нигора абдуллаева тяжелая атлетика россия узбекистан беларусь армения азербайджан казахстан кыргызстан молдова таджикистан туркменистан
узбекистан беларусь игры стран снг медали золото серебро бронза делегация спортсмены азамат аблакулов дзюдо хакимжон махкамов нигина сапарбаева мохинур аллаберганова диёрбек рузметов тяжелая атлетика достон якубов бехрузбек рустамбоев аброр нурманов элнур холмуминов аселхан аралбаева зарина бобоназаровадарья жилина легкая атлетика достонбек абдумуталов толкание ядра нигора абдуллаева тяжелая атлетика россия узбекистан беларусь армения азербайджан казахстан кыргызстан молдова таджикистан туркменистан
Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 14 медалей
08:56 07.08.2023 (обновлено: 10:12 07.08.2023)
В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ с участием более 2 тысяч спортсменов, представляющих 21 вид спорта.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Вчера узбекистанцы завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей по дзюдо, легкой атлетике, тяжелой атлетике, сообщает НОК
.
Это был еще один плодотворный для делегации Узбекистана день.
Медалисты сборной республики:
золото:
Азамат Аблакулов (дзюдо, -73 кг),
Хакимжон Махкамов (дзюдо, -90 кг);
серебро:
Нигина Сапарбаева (дзюдо, -63 кг),
Мохинур Аллаберганова (дзюдо, -57 кг),
Диёрбек Рузметов (тяжелая атлетика, -67 кг),
Достон Якубов (тяжелая атлетика, -73 кг);
бронза:
Бехрузбек Рустамбоев (дзюдо, -81 кг),
Аброр Нурманов (дзюдо, -81 кг),
Элнур Холмуминов (дзюдо, +90 кг),
Аселхан Аралбаева (дзюдо, -57 кг),
Зарина Бобоназарова (дзюдо, +70 кг),
Дарья Жилина (легкая атлетика, 300 м),
Достонбек Абдумуталов (легкая атлетика, толкание ядра),
Нигора Абдуллаева (тяжелая атлетика, -59 кг).
Напомним, II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.