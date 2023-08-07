https://uz.sputniknews.ru/20230807/igry-stran-sng-uzbekistan-zoloto-serebro-bronza-medali-37639745.html

Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 14 медалей

Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 14 медалей

В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ с участием более 2 тысяч спортсменов, представляющих 21 вид спорта

2023-08-07T08:56+0500

2023-08-07T08:56+0500

2023-08-07T10:12+0500

узбекистан

спорт

тяжелая атлетика

дзюдо

легкая атлетика

медали

золото

серебро

бронза

игры стран снг

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вчера узбекистанцы завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей по дзюдо, легкой атлетике, тяжелой атлетике, сообщает НОК.Это был еще один плодотворный для делегации Узбекистана день. Медалисты сборной республики:золото: Азамат Аблакулов (дзюдо, -73 кг), Хакимжон Махкамов (дзюдо, -90 кг); серебро: Нигина Сапарбаева (дзюдо, -63 кг), Мохинур Аллаберганова (дзюдо, -57 кг), Диёрбек Рузметов (тяжелая атлетика, -67 кг), Достон Якубов (тяжелая атлетика, -73 кг); бронза: Бехрузбек Рустамбоев (дзюдо, -81 кг), Аброр Нурманов (дзюдо, -81 кг), Элнур Холмуминов (дзюдо, +90 кг), Аселхан Аралбаева (дзюдо, -57 кг), Зарина Бобоназарова (дзюдо, +70 кг), Дарья Жилина (легкая атлетика, 300 м), Достонбек Абдумуталов (легкая атлетика, толкание ядра), Нигора Абдуллаева (тяжелая атлетика, -59 кг).Напомним, II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.

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