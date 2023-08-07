https://uz.sputniknews.ru/20230807/minekonomfin-uzbekistan-naznacheniya-podrobnosti-37652690.html
В Минэкономфине Узбекистана произошли важные назначения — подробности
В Минэкономфине Узбекистана произошли важные назначения — подробности
Президент назначил новых заместителей министра экономики и финансов
2023-08-07T16:52+0500
2023-08-07T16:52+0500
2023-08-07T17:36+0500
узбекистан
назначения
министерство
министерство экономики и финансов узбекистана
заместитель министра
первый заместитель министра финансов
илхом норкулов
ахадбек хайдаров
абдулазиз хайдаров
отабек фозилкаримов
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил новых заместителей министра экономики и финансов Узбекистана, сообщает УзА.В их числе:Илхом Норкулов — первый замминистра, до этого был заместителем министра;Ахадбек Хайдаров — заместитель министра, до этого был заместителем министра сельского хозяйства; Абдулазиз Хайдаров — заместитель министра, до этого был директором Пенсионного фонда при министерстве;Отабек Фозилкаримов — заместитель министра, до этого был заместителем министра здравоохранения;Бобур Ходжаев — заместитель министра, до этого был заведующим сектором Администрации президента по развитию банковско-финансовой, налоговой сфер и сокращению "теневой экономики;Жасур Каршибаев — заместитель министра, о предыдущем месте работы не сообщают.Кроме того, Муродбек Атаджанов назначен руководителем Казначейской службы министерства.А Эркин Рустамов и Дилшод Султанов освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.Ранее мы сообщали, Джамшид Кучкаров назначен министром экономики и финансов Узбекистана.
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узбекистан министр экономики и финансов заместитель министра назначение президент шавкат мирзиёев илхом норкулов первый замминистра ахадбек хайдаров абдулазиз хайдаров отабек фозилкаримов бобур ходжаев жасур каршибаев муродбек атаджанов руководитель казначейской службы эркин рустамов дилшод султанов освобождение от должностей переход другая работа
узбекистан министр экономики и финансов заместитель министра назначение президент шавкат мирзиёев илхом норкулов первый замминистра ахадбек хайдаров абдулазиз хайдаров отабек фозилкаримов бобур ходжаев жасур каршибаев муродбек атаджанов руководитель казначейской службы эркин рустамов дилшод султанов освобождение от должностей переход другая работа
В Минэкономфине Узбекистана произошли важные назначения — подробности
16:52 07.08.2023 (обновлено: 17:36 07.08.2023)
Президент назначил новых заместителей министра экономики и финансов. Кроме того, у Казначейской службы — новый руководитель.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев назначил новых заместителей министра экономики и финансов Узбекистана, сообщает УзА
.
Илхом Норкулов — первый замминистра, до этого был заместителем министра;
Ахадбек Хайдаров — заместитель министра, до этого был заместителем министра сельского хозяйства;
Абдулазиз Хайдаров — заместитель министра, до этого был директором Пенсионного фонда при министерстве;
Отабек Фозилкаримов — заместитель министра, до этого был заместителем министра здравоохранения;
Бобур Ходжаев — заместитель министра, до этого был заведующим сектором Администрации президента по развитию банковско-финансовой, налоговой сфер и сокращению "теневой экономики;
Жасур Каршибаев — заместитель министра, о предыдущем месте работы не сообщают.
Кроме того, Муродбек Атаджанов назначен руководителем Казначейской службы министерства.
А Эркин Рустамов и Дилшод Султанов освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.