https://uz.sputniknews.ru/20230807/minekonomfin-uzbekistan-naznacheniya-podrobnosti-37652690.html

В Минэкономфине Узбекистана произошли важные назначения — подробности

В Минэкономфине Узбекистана произошли важные назначения — подробности

Президент назначил новых заместителей министра экономики и финансов

2023-08-07T16:52+0500

2023-08-07T16:52+0500

2023-08-07T17:36+0500

узбекистан

назначения

министерство

министерство экономики и финансов узбекистана

заместитель министра

первый заместитель министра финансов

илхом норкулов

ахадбек хайдаров

абдулазиз хайдаров

отабек фозилкаримов

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назначил новых заместителей министра экономики и финансов Узбекистана, сообщает УзА.В их числе:Илхом Норкулов — первый замминистра, до этого был заместителем министра;Ахадбек Хайдаров — заместитель министра, до этого был заместителем министра сельского хозяйства; Абдулазиз Хайдаров — заместитель министра, до этого был директором Пенсионного фонда при министерстве;Отабек Фозилкаримов — заместитель министра, до этого был заместителем министра здравоохранения;Бобур Ходжаев — заместитель министра, до этого был заведующим сектором Администрации президента по развитию банковско-финансовой, налоговой сфер и сокращению "теневой экономики;Жасур Каршибаев — заместитель министра, о предыдущем месте работы не сообщают.Кроме того, Муродбек Атаджанов назначен руководителем Казначейской службы министерства.А Эркин Рустамов и Дилшод Султанов освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.Ранее мы сообщали, Джамшид Кучкаров назначен министром экономики и финансов Узбекистана.

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