https://uz.sputniknews.ru/20230807/prognoz-pogody-tashkent-7-avgusta-37636525.html

Долгожданный дождь – прогноз погоды в Ташкенте на 7 августа

Долгожданный дождь – прогноз погоды в Ташкенте на 7 августа

Неделя в столице Узбекистана начнется с долгожданной грозы и снижения температуры.

2023-08-07T05:04+0500

2023-08-07T05:04+0500

2023-08-07T05:04+0500

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

ташкент

погода

погода в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В понедельник в столице Узбекистана пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла.

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