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Долгожданный дождь – прогноз погоды в Ташкенте на 7 августа
Долгожданный дождь – прогноз погоды в Ташкенте на 7 августа
Неделя в столице Узбекистана начнется с долгожданной грозы и снижения температуры.
2023-08-07T05:04+0500
2023-08-07T05:04+0500
2023-08-07T05:04+0500
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
ташкент
погода
погода в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В понедельник в столице Узбекистана пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла.
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узбекистан ташкент прогноз погоды узгидромет кратковременный дождь гроза температура воздуха
узбекистан ташкент прогноз погоды узгидромет кратковременный дождь гроза температура воздуха
Долгожданный дождь – прогноз погоды в Ташкенте на 7 августа
Неделя в столице Узбекистана начнется с долгожданной грозы и снижения температуры.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik
. В понедельник в столице Узбекистана пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет
.
Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла.