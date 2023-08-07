https://uz.sputniknews.ru/20230807/qeshm-aviakompaniya-reysy-tegeran-tashkent-37651012.html
Иранская авиакомпания запускает прямые рейсы из Тегерана в Ташкент
Иранская авиакомпания запускает прямые рейсы из Тегерана в Ташкент
Первый авиарейс самолета Airbus по новому маршруту запланирован на 9 августа.
2023-08-07T15:52+0500
2023-08-07T15:52+0500
2023-08-07T16:13+0500
узбекистан
иран
тегеран
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рейс
новый рейс
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Иранская компания Qeshm Air запускает прямые регулярные рейсы из Тегерана в Ташкент, сообщает пресс-служба АО “Uzbekistan Airports".Рейсы иранской авиакомпании будут выполнять комфортабельные самолеты Airbus А320 один раз в неделю, по средам. Первый вылет запланирован уже на 9 августа.Qeshm Air — иранская авиакомпания, основанная в 1993 году. Самолеты авиаперевозчика совершают регулярные и чартерные рейсы как между городами Ирана, так и в зарубежные страны.
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иранская авиакомпания qeshm air прямые авиарейсы ташкент тегеран airbus a320 расписание как часто по каким дням летают
иранская авиакомпания qeshm air прямые авиарейсы ташкент тегеран airbus a320 расписание как часто по каким дням летают
Иранская авиакомпания запускает прямые рейсы из Тегерана в Ташкент
15:52 07.08.2023 (обновлено: 16:13 07.08.2023)
Первый авиарейс самолета Airbus по новому маршруту запланирован на 9 августа.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
Иранская компания Qeshm Air запускает прямые регулярные рейсы из Тегерана в Ташкент, сообщает
пресс-служба АО “Uzbekistan Airports".
Рейсы иранской авиакомпании будут выполнять комфортабельные самолеты Airbus А320 один раз в неделю, по средам. Первый вылет запланирован уже на 9 августа.
Qeshm Air — иранская авиакомпания, основанная в 1993 году. Самолеты авиаперевозчика совершают регулярные и чартерные рейсы как между городами Ирана, так и в зарубежные страны.