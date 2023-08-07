https://uz.sputniknews.ru/20230807/qeshm-aviakompaniya-reysy-tegeran-tashkent-37651012.html

Иранская авиакомпания запускает прямые рейсы из Тегерана в Ташкент

Иранская авиакомпания запускает прямые рейсы из Тегерана в Ташкент

Первый авиарейс самолета Airbus по новому маршруту запланирован на 9 августа.

2023-08-07T15:52+0500

2023-08-07T15:52+0500

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узбекистан

иран

тегеран

ташкент

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авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Иранская компания Qeshm Air запускает прямые регулярные рейсы из Тегерана в Ташкент, сообщает пресс-служба АО “Uzbekistan Airports".Рейсы иранской авиакомпании будут выполнять комфортабельные самолеты Airbus А320 один раз в неделю, по средам. Первый вылет запланирован уже на 9 августа.Qeshm Air — иранская авиакомпания, основанная в 1993 году. Самолеты авиаперевозчика совершают регулярные и чартерные рейсы как между городами Ирана, так и в зарубежные страны.

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