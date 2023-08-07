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https://uz.sputniknews.ru/20230807/saudovskaya-araviya-vvela-dlya-grajdan-uzbekistana-elektronnuyu-vizu-37649049.html
Саудовская Аравия ввела для граждан Узбекистана электронную визу
Саудовская Аравия ввела для граждан Узбекистана электронную визу
С такой электронной визой можно совершать умру, путешествовать по стране, навещать родных и близких
2023-08-07T15:09+0500
2023-08-07T15:24+0500
саудовская аравия
узбекистан
виза
электронная виза
туризм
общество
путешествие
стоимость
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Граждане Узбекистана могут получить электронную визу для поездки в Саудовскую Аравию, сообщает Минтуризма королевства.По данным ведомства, помимо граждан Узбекистана, получение электронной визы в Саудовскую Аравию также стало возможным для жителей Албании, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Мальдив и ЮАР.Электронная виза Саудовской Аравии — это виза, которая выдается сроком на один год и позволяет туристам оставаться в стране до 90 дней. В министерстве напомнили, что по этой визе можно путешествовать, отдыхать, посещать родных и близких, совершать умру.При этом, электронная виза не дает права совершать полный хадж, а также жить или работать в Саудовской Аравии.Как сообщает ведомство, стоимость визы составляет $146. Напомним, что с 1 января 2023 года Узбекистан ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии.
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узбекистан саудовская аравия электронная виза граждане узбекистана совершать умру путешествовать по стране навещать родных близких
узбекистан саудовская аравия электронная виза граждане узбекистана совершать умру путешествовать по стране навещать родных близких

Саудовская Аравия ввела для граждан Узбекистана электронную визу

15:09 07.08.2023 (обновлено: 15:24 07.08.2023)
© unsplash.com/Yasmine Arfaoui Мечеть Масджид ан-Набави в Медине, Саудовская Аравия
 Мечеть Масджид ан-Набави в Медине, Саудовская Аравия - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2023
© unsplash.com/Yasmine Arfaoui
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С такой электронной визой можно совершать Умру, путешествовать по стране, навещать родных и близких.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Граждане Узбекистана могут получить электронную визу для поездки в Саудовскую Аравию, сообщает Минтуризма королевства.
По данным ведомства, помимо граждан Узбекистана, получение электронной визы в Саудовскую Аравию также стало возможным для жителей Албании, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Мальдив и ЮАР.
Электронная виза Саудовской Аравии — это виза, которая выдается сроком на один год и позволяет туристам оставаться в стране до 90 дней.
В министерстве напомнили, что по этой визе можно путешествовать, отдыхать, посещать родных и близких, совершать умру.
При этом, электронная виза не дает права совершать полный хадж, а также жить или работать в Саудовской Аравии.
Как сообщает ведомство, стоимость визы составляет $146.
Напомним, что с 1 января 2023 года Узбекистан ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии.
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