https://uz.sputniknews.ru/20230807/saudovskaya-araviya-vvela-dlya-grajdan-uzbekistana-elektronnuyu-vizu-37649049.html

Саудовская Аравия ввела для граждан Узбекистана электронную визу

Саудовская Аравия ввела для граждан Узбекистана электронную визу

С такой электронной визой можно совершать умру, путешествовать по стране, навещать родных и близких

2023-08-07T15:09+0500

2023-08-07T15:09+0500

2023-08-07T15:24+0500

саудовская аравия

узбекистан

виза

электронная виза

туризм

общество

путешествие

стоимость

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Граждане Узбекистана могут получить электронную визу для поездки в Саудовскую Аравию, сообщает Минтуризма королевства.По данным ведомства, помимо граждан Узбекистана, получение электронной визы в Саудовскую Аравию также стало возможным для жителей Албании, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Мальдив и ЮАР.Электронная виза Саудовской Аравии — это виза, которая выдается сроком на один год и позволяет туристам оставаться в стране до 90 дней. В министерстве напомнили, что по этой визе можно путешествовать, отдыхать, посещать родных и близких, совершать умру.При этом, электронная виза не дает права совершать полный хадж, а также жить или работать в Саудовской Аравии.Как сообщает ведомство, стоимость визы составляет $146. Напомним, что с 1 января 2023 года Узбекистан ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии.

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