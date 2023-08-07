https://uz.sputniknews.ru/20230807/sng-novyye-sportivnyye-sostyazaniya-37648252.html
В СНГ пройдут Игры дружбы и детская пара-спартакиада
В СНГ пройдут Игры дружбы и детская пара-спартакиада
Планы проведения совместных спортивных состязаний обсудили представители стран содружества на заседании Совета по физкультуре и спорту.
2023-08-07T14:15+0500
2023-08-07T14:15+0500
2023-08-07T14:26+0500
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В СНГ пройдет целый ряд новых спортивных состязаний: Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями, Игры дружбы, турнир "Игры будущего" и другие мероприятия, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Подготовку к проведению этих соревнований обсудили представители спортивных ведомств стран-участниц Содружества на заседании Совета по физической культуре и спорта СНГ, которое прошло в Минске 6 августа.В заседании принимали участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, совета Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ.Представители профильных ведомств обсудили ход реализации Стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области физкультуры и спорта, планы работы совета на предстоящий год и возможные кандидатуры на статус "Спортивной столицы Содружества" в 2025-2026 годах. Затронули участники заседания также ход проведения нынешних II Игр стран СНГ и подготовку к проведению III Игр стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане.
минск
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спорт снг совместные спортивные состязания игры дружбы спартакиада для детей с ограниченными возможностями игры будущего совет снг по физической культуре спорту заседание
спорт снг совместные спортивные состязания игры дружбы спартакиада для детей с ограниченными возможностями игры будущего совет снг по физической культуре спорту заседание
В СНГ пройдут Игры дружбы и детская пара-спартакиада
14:15 07.08.2023 (обновлено: 14:26 07.08.2023)
Планы проведения совместных спортивных состязаний обсудили представители стран содружества на заседании Совета по физкультуре и спорту.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
В СНГ пройдет целый ряд новых спортивных состязаний: Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями, Игры дружбы, турнир "Игры будущего" и другие мероприятия, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Подготовку к проведению этих соревнований обсудили представители спортивных ведомств стран-участниц Содружества на заседании Совета по физической культуре и спорта СНГ, которое прошло в Минске 6 августа.
В заседании принимали участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, совета Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ.
Представители профильных ведомств обсудили ход реализации Стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области физкультуры и спорта, планы работы совета на предстоящий год и возможные кандидатуры на статус "Спортивной столицы Содружества" в 2025-2026 годах.
Затронули участники заседания также ход проведения нынешних II Игр стран СНГ и подготовку к проведению III Игр стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане.