https://uz.sputniknews.ru/20230807/svo-rossiyskiye-voyennyye-razgromili-rotu-vsu-37643165.html
СВО: российские военные разгромили роту ВСУ
СВО: российские военные разгромили роту ВСУ
О наступательных действиях штурмовых групп на Купянском направлении рассказал полковник Сергей Зыбинский
2023-08-07T11:41+0500
2023-08-07T11:41+0500
2023-08-07T11:53+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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боевики
сергей зыбинский
военные
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Подразделения группировки войск "Запад" разгромили роту пехоты противника в районе Ольшан, рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, сообщает РИА Новости.В свою очередь, ВСУ провели четыре безуспешные контратаки. Российские военнослужащие отбили нападения.В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе Новоселовского, все атаки удалось отразить. Потери противника составили до взвода пехоты. При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила два арторудия, буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.Кроме того, российские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе Дорошевки с помощью "Ланцета".
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россия украина всу сво российские военные разгромили роту всу наступательные действия штурмовые группы купянское направление район ольшан начальник пресс-центра группировка войск запад полковник сергей зыбинский
россия украина всу сво российские военные разгромили роту всу наступательные действия штурмовые группы купянское направление район ольшан начальник пресс-центра группировка войск запад полковник сергей зыбинский
СВО: российские военные разгромили роту ВСУ
11:41 07.08.2023 (обновлено: 11:53 07.08.2023)
О наступательных действиях штурмовых групп на Купянском направлении рассказал полковник Сергей Зыбинский.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Подразделения группировки войск "Запад" разгромили роту пехоты противника в районе Ольшан, рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, сообщает РИА Новости
.
"В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", — рассказал офицер.
В свою очередь, ВСУ провели четыре безуспешные контратаки. Российские военнослужащие отбили нападения.
"Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства "Спартан". Два боевика захвачены в плен", — уточнил Зыбинский.
В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе Новоселовского, все атаки удалось отразить. Потери противника составили до взвода пехоты.
При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила два арторудия, буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.
Кроме того, российские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе Дорошевки с помощью "Ланцета".