https://uz.sputniknews.ru/20230807/svo-rossiyskiye-voyennyye-razgromili-rotu-vsu-37643165.html

СВО: российские военные разгромили роту ВСУ

СВО: российские военные разгромили роту ВСУ

О наступательных действиях штурмовых групп на Купянском направлении рассказал полковник Сергей Зыбинский

2023-08-07T11:41+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

штурм

армия

боевики

сергей зыбинский

военные

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Подразделения группировки войск "Запад" разгромили роту пехоты противника в районе Ольшан, рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, сообщает РИА Новости.В свою очередь, ВСУ провели четыре безуспешные контратаки. Российские военнослужащие отбили нападения.В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе Новоселовского, все атаки удалось отразить. Потери противника составили до взвода пехоты. При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила два арторудия, буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.Кроме того, российские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе Дорошевки с помощью "Ланцета".

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