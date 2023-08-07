https://uz.sputniknews.ru/20230807/tashkent-otklyucheniye-sveta-adres-37643747.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

7 августа без электричества частично останутся жители двух махаллей. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-08-07T11:57+0500

2023-08-07T11:57+0500

2023-08-07T13:20+0500

ташкент

узбекистан

отключение света

махалля

ремонт

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В связи с ремонтными работами света временно не будет по двум адресам, сообщает пресс-служба городского хокимията. Так, подачу электроэнергии приостановят: С 9.00 до 15.00 — в махалле "Шахрисабз"; С 9.00 до 17.00 — в махалле "Гулбог". Цель отключений — модернизация силовых кабелей и трансформаторов, обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы в указанных локациях могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняют в сообщении.

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