https://uz.sputniknews.ru/20230807/tashkent-otklyucheniye-sveta-adres-37643747.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
7 августа без электричества частично останутся жители двух махаллей. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-07T11:57+0500
2023-08-07T11:57+0500
2023-08-07T13:20+0500
ташкент
узбекистан
отключение света
махалля
ремонт
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В связи с ремонтными работами света временно не будет по двум адресам, сообщает пресс-служба городского хокимията. Так, подачу электроэнергии приостановят: С 9.00 до 15.00 — в махалле "Шахрисабз"; С 9.00 до 17.00 — в махалле "Гулбог". Цель отключений — модернизация силовых кабелей и трансформаторов, обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы в указанных локациях могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняют в сообщении.
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ташкент, узбекистан, отключение света, махалля, ремонт
ташкент, узбекистан, отключение света, махалля, ремонт
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
11:57 07.08.2023 (обновлено: 13:20 07.08.2023)
7 августа без электричества частично останутся жители двух махаллей. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
В связи с ремонтными работами света временно не будет по двум адресам, сообщает пресс-служба городского хокимията
.
Так, подачу электроэнергии приостановят:
С 9.00 до 15.00 — в махалле "Шахрисабз";
С 9.00 до 17.00 — в махалле "Гулбог".
Цель отключений — модернизация силовых кабелей и трансформаторов, обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
Ремонтные работы в указанных локациях могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняют в сообщении.