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В Ташкенте сгорела квартира
В Ташкенте сгорела квартира
По данным МЧС, возгорание произошло в одном из домов, расположенных в Мирзо-Улугбекском районе столицы
2023-08-07T10:47+0500
2023-08-07T10:47+0500
2023-08-07T11:11+0500
ташкент
узбекистан
пожар
квартира
мирзо-улугбекский район
мчс
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вчера вечером в одном из многоэтажных домов в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента загорелась квартира, сообщает МЧС. Пожарные прибыли к месту ЧП в 19:06, огонь потушили в 19:25.В ходе тушения огня спасатели эвакуировали в безопасное место 20 жителей дома. Пожар повредил 15 квадратных метров площади квартиры. В результате ЧП пострадавших и погибших нет.
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ташкент мирзо-улугбекский район квартира многоэтажный дом возгорание пожар мчс
ташкент мирзо-улугбекский район квартира многоэтажный дом возгорание пожар мчс
В Ташкенте сгорела квартира
10:47 07.08.2023 (обновлено: 11:11 07.08.2023)
По данным МЧС, возгорание произошло в одном из домов, расположенных в Мирзо-Улугбекском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Вчера вечером в одном из многоэтажных домов в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента загорелась квартира, сообщает МЧС
.
Пожарные прибыли к месту ЧП в 19:06, огонь потушили в 19:25.
"К тушению пожара привлекли 3 пожарно-спасательных расчета, пожарную автолестницу и 1 пожарно-спасательный отряд", — говорится в сообщении.
В ходе тушения огня спасатели эвакуировали в безопасное место 20 жителей дома.
Пожар повредил 15 квадратных метров площади квартиры. В результате ЧП пострадавших и погибших нет.