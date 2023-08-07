https://uz.sputniknews.ru/20230807/tashkent-pojar-kvartira-mnogoetajka-37641333.html

В Ташкенте сгорела квартира

В Ташкенте сгорела квартира

По данным МЧС, возгорание произошло в одном из домов, расположенных в Мирзо-Улугбекском районе столицы

2023-08-07T10:47+0500

2023-08-07T10:47+0500

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ташкент

узбекистан

пожар

квартира

мирзо-улугбекский район

мчс

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вчера вечером в одном из многоэтажных домов в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента загорелась квартира, сообщает МЧС. Пожарные прибыли к месту ЧП в 19:06, огонь потушили в 19:25.В ходе тушения огня спасатели эвакуировали в безопасное место 20 жителей дома. Пожар повредил 15 квадратных метров площади квартиры. В результате ЧП пострадавших и погибших нет.

ташкент

узбекистан

мирзо-улугбекский район

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