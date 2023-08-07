https://uz.sputniknews.ru/20230807/tashkent-stroitelstvo-krupnye-obekty-37660474.html

Строительный бум в Ташкенте: 5 самых крупных объектов

Строительный бум в Ташкенте: 5 самых крупных объектов

В столице Узбекистана ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Какие объекты появятся в городе в ближайшее время, рассказывает корреспондент Sputnik.

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узбекистан

ташкент

общество

строительство

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В Ташкенте в самом разгаре настоящий строительный бум – по всему городу строят дороги, мосты, социальные объекты.Какие-то из них сдадут уже в этом году, а какие-то мы увидим в следующем.Так, до конца года в столице откроют новые станции надземного метро, Республиканский центр онкологии, а в следующем году - Центр исламской цивилизации.Какие еще объекты появятся в столице в ближайшее время – смотрите в сюжете Sputnik.

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