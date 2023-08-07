https://uz.sputniknews.ru/20230807/tashkent-stroitelstvo-krupnye-obekty-37660474.html
Строительный бум в Ташкенте: 5 самых крупных объектов
Строительный бум в Ташкенте: 5 самых крупных объектов
В столице Узбекистана ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Какие объекты появятся в городе в ближайшее время, рассказывает корреспондент Sputnik.
2023-08-07T20:06+0500
2023-08-07T20:06+0500
2023-08-07T20:10+0500
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узбекистан
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общество
строительство
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В Ташкенте в самом разгаре настоящий строительный бум – по всему городу строят дороги, мосты, социальные объекты.Какие-то из них сдадут уже в этом году, а какие-то мы увидим в следующем.Так, до конца года в столице откроют новые станции надземного метро, Республиканский центр онкологии, а в следующем году - Центр исламской цивилизации.Какие еще объекты появятся в столице в ближайшее время – смотрите в сюжете Sputnik.
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видео узбекистан ташкент строительство общество главные объекты что строят в ташкенте какие объекты дороги мост здание центр онкологии исламской цивилизации пять главных объектов строек проектов
видео узбекистан ташкент строительство общество главные объекты что строят в ташкенте какие объекты дороги мост здание центр онкологии исламской цивилизации пять главных объектов строек проектов
Строительный бум в Ташкенте: 5 самых крупных объектов
20:06 07.08.2023 (обновлено: 20:10 07.08.2023)
В столице Узбекистана ускоренными темпами идет строительство мостов, дорог и зданий. Какие объекты появятся в городе в ближайшее время, смотрите в нашем сюжете.
В Ташкенте в самом разгаре настоящий строительный бум – по всему городу строят дороги, мосты, социальные объекты.
Какие-то из них сдадут уже в этом году, а какие-то мы увидим в следующем.
Так, до конца года в столице откроют новые станции надземного метро, Республиканский центр онкологии, а в следующем году - Центр исламской цивилизации.
Какие еще объекты появятся в столице в ближайшее время – смотрите в сюжете Sputnik.