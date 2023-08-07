https://uz.sputniknews.ru/20230807/turnir-masters-dzyudoist-uzbekistan-zolotaya-medal-37640401.html
Турнир "Мастерс": дзюдоист из Узбекистана завоевал золото
Турнир "Мастерс": дзюдоист из Узбекистана завоевал золото
Став победителем этого турнира, Музаффарбек Турабоев обновил 12-летнюю историю. 07.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-07T10:13+0500
2023-08-07T10:13+0500
2023-08-07T10:21+0500
спорт
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музаффарбек турабоев
турнир
турнир серии "мастерс"
дзюдо
золото
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Чемпион мира Ташкент-2022 Музаффарбек Турабоев победил в весовой категории до 100 кг и завоевал золото, которого узбекская школа дзюдо ждала 12 лет, сообщает НОК.Начав турнир с победы над двукратным Олимпийским чемпионом и победителем первенства планеты Лукашем Крпалеком, Турабоев побеждал одного за другим: Шейди Элнахаса (Канада), Михаэля Коррела (Нидерланды), Бояна Досена (Сербия) и Петера Пальчика (Израиль). Также вчера бронзовую медаль завоевал Давлат Бобонов в весовой категории до 90 кг. Так, Турабоев записывает в свой актив 1800 рейтинговых очков, а Бобонов — 900.Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования в Будапеште с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями. Напомним, что в первый день состязаний Диёра Келдиёрова заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Последний раз государственный гимн республики на ежегодном турнире серии "Мастерс" звучал в 2011 году в честь Ришода Собирова.
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спорт, узбекистан, музаффарбек турабоев, турнир, турнир серии "мастерс", дзюдо, золото
спорт, узбекистан, музаффарбек турабоев, турнир, турнир серии "мастерс", дзюдо, золото
Турнир "Мастерс": дзюдоист из Узбекистана завоевал золото
10:13 07.08.2023 (обновлено: 10:21 07.08.2023)
Став победителем этого турнира, Музаффарбек Турабоев обновил 12-летнюю историю.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Чемпион мира Ташкент-2022 Музаффарбек Турабоев победил в весовой категории до 100 кг и завоевал золото, которого узбекская школа дзюдо ждала 12 лет, сообщает НОК
.
Начав турнир с победы над двукратным Олимпийским чемпионом и победителем первенства планеты Лукашем Крпалеком, Турабоев побеждал одного за другим: Шейди Элнахаса (Канада), Михаэля Коррела (Нидерланды), Бояна Досена (Сербия) и Петера Пальчика (Израиль).
Также вчера бронзовую медаль завоевал Давлат Бобонов в весовой категории до 90 кг.
Так, Турабоев записывает в свой актив 1800 рейтинговых очков, а Бобонов — 900.
Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования в Будапеште с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями. Напомним, что в первый день состязаний Диёра Келдиёрова заняла третье место в весовой категории до 52 кг.
Последний раз государственный гимн республики на ежегодном турнире серии "Мастерс" звучал в 2011 году в честь Ришода Собирова.