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Турнир "Мастерс": дзюдоист из Узбекистана завоевал золото

Турнир "Мастерс": дзюдоист из Узбекистана завоевал золото

Став победителем этого турнира, Музаффарбек Турабоев обновил 12-летнюю историю. 07.08.2023, Sputnik Узбекистан

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спорт

узбекистан

музаффарбек турабоев

турнир

турнир серии "мастерс"

дзюдо

золото

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Чемпион мира Ташкент-2022 Музаффарбек Турабоев победил в весовой категории до 100 кг и завоевал золото, которого узбекская школа дзюдо ждала 12 лет, сообщает НОК.Начав турнир с победы над двукратным Олимпийским чемпионом и победителем первенства планеты Лукашем Крпалеком, Турабоев побеждал одного за другим: Шейди Элнахаса (Канада), Михаэля Коррела (Нидерланды), Бояна Досена (Сербия) и Петера Пальчика (Израиль). Также вчера бронзовую медаль завоевал Давлат Бобонов в весовой категории до 90 кг. Так, Турабоев записывает в свой актив 1800 рейтинговых очков, а Бобонов — 900.Таким образом, сборная Узбекистана завершила соревнования в Будапеште с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями. Напомним, что в первый день состязаний Диёра Келдиёрова заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Последний раз государственный гимн республики на ежегодном турнире серии "Мастерс" звучал в 2011 году в честь Ришода Собирова.

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спорт, узбекистан, музаффарбек турабоев, турнир, турнир серии "мастерс", дзюдо, золото