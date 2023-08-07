https://uz.sputniknews.ru/20230807/turtsiya-vzryv-pogibshiye-37656503.html
В результате взрыва в Турции погибло 10 человек
В результате взрыва в Турции погибло 10 человек
Взрыв прогремел в порту Дериндже в северо-западной провинции Коджаели. 07.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-07T18:52+0500
2023-08-07T18:52+0500
2023-08-07T18:52+0500
в мире
турция
взрыв
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/07/37655862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_036388bf0a31c1caf523aa1607fbffd4.jpg
ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз. Ранее СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (16.40 по ташкентскому времени) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил мэр города Зеки Айгюн.По предварительным данным, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов в порту. Суда не пострадали.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/07/37655862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ec9b3bfc716f1641920ad27ec1e89d8.jpg
Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
2023-08-07T18:52+0500
true
PT0M18S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, турция, взрыв, происшествия, видео
в мире, турция, взрыв, происшествия, видео
В результате взрыва в Турции погибло 10 человек
Взрыв прогремел в порту Дериндже в северо-западной провинции Коджаели.
ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik.
Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщает РИА Новости
со ссылкой на губернатора северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.
"У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал губернатор журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (16.40 по ташкентскому времени) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.
Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил мэр города Зеки Айгюн.
"Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", - сообщил Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.
По предварительным данным, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов в порту. Суда не пострадали.