https://uz.sputniknews.ru/20230807/turtsiya-vzryv-pogibshiye-37656503.html

В результате взрыва в Турции погибло 10 человек

В результате взрыва в Турции погибло 10 человек

Взрыв прогремел в порту Дериндже в северо-западной провинции Коджаели. 07.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-07T18:52+0500

2023-08-07T18:52+0500

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ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз. Ранее СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (16.40 по ташкентскому времени) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил мэр города Зеки Айгюн.По предварительным данным, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов в порту. Суда не пострадали.

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-07T18:52+0500 true PT0M18S

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