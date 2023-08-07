https://uz.sputniknews.ru/20230807/uzbekistan-kanalizatsiya-tarify-infografika-37654012.html
Где в Узбекистане меньше всего платят за канализацию – цены
Где в Узбекистане меньше всего платят за канализацию – цены
Стоимость водоотведения в регионах страны варьируется, как и цены на питьевую воду. Мы решили сравнить, сколько стоят услуги канализации в столице и регионах страны.
2023-08-07T17:27+0500
2023-08-07T17:27+0500
2023-08-07T18:23+0500
инфографика
узбекистан
тарифы
цены
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Цена за отведение 1 кубометра сточных вод по республике варьируется от 350 до 2 тыс. 750 сумов. Меньше всего за канализацию платят в Ферганской области, больше всего — в Навоийской области. Стоимость оплаты за услуги водоотведения определяют из расчета количества воды, потраченной потребителем. При этом, в столице при подсчете важно учитывать расход как холодной питьевой воды, так и горячей, которая оплачивается по отдельному тарифу.
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узбекистан канализация водоотведение тарифы стоимость цена инфографика сравнение
узбекистан канализация водоотведение тарифы стоимость цена инфографика сравнение
Где в Узбекистане меньше всего платят за канализацию – цены
17:27 07.08.2023 (обновлено: 18:23 07.08.2023)
Стоимость водоотведения в регионах страны варьируется, как и цены на питьевую воду. Мы решили сравнить, сколько стоят услуги канализации в столице и регионах страны.
Цена за отведение 1 кубометра сточных вод по республике варьируется от 350 до 2 тыс. 750 сумов.
Меньше всего за канализацию платят в Ферганской области, больше всего — в Навоийской области.
Стоимость оплаты за услуги водоотведения определяют из расчета количества воды, потраченной потребителем. При этом, в столице при подсчете важно учитывать расход как холодной питьевой воды, так и горячей, которая оплачивается по отдельному тарифу.