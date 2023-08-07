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Где в Узбекистане меньше всего платят за канализацию – цены

Где в Узбекистане меньше всего платят за канализацию – цены

Стоимость водоотведения в регионах страны варьируется, как и цены на питьевую воду. Мы решили сравнить, сколько стоят услуги канализации в столице и регионах страны.

2023-08-07T17:27+0500

2023-08-07T17:27+0500

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узбекистан

тарифы

цены

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Цена за отведение 1 кубометра сточных вод по республике варьируется от 350 до 2 тыс. 750 сумов. Меньше всего за канализацию платят в Ферганской области, больше всего — в Навоийской области. Стоимость оплаты за услуги водоотведения определяют из расчета количества воды, потраченной потребителем. При этом, в столице при подсчете важно учитывать расход как холодной питьевой воды, так и горячей, которая оплачивается по отдельному тарифу.

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