https://uz.sputniknews.ru/20230807/uzbekistan-proizvodstvo-krossovki-brend-nike-37644403.html
В Узбекистане начали производить кроссовки известного бренда
В Узбекистане начали производить кроссовки известного бренда
Для запуска производственной линии ввели все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike
2023-08-07T16:12+0500
2023-08-07T16:12+0500
2023-08-07T16:12+0500
узбекистан
компания
производство
кроссовки
nike
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На данный момент ИП Sino International в Андижане отшивает 6 тыс. пар кроссовок Nike в день, сообщает Ассоциация "Узчармсаноат". Здесь работают 50 человек. Запущены линии по формовке подошв и верха спортивной обуви. Квалификацию узбекских специалистов повышают технологи, дизайнеры и портные из китайского филиала Nike. К концу года мощности предприятия планируют увеличить в 2 раза.Для запуска производственной линии компания Sino International в течение 5 лет ввела все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike. В частности, созданы технические возможности, организованы достойные условия труда для работников и высокий контроль качества. С конвейеров предприятия уже сошла первая партия кроссовок всемирно известного бренда.Согласно стратегии Nike, кроссовки, произведенные в Узбекистане, будут отправлены на рынки Средней Азии, Пакистана, а позже и Европы.Продукция, выпущенная на ИП Sino International, уже поставляется на рынки Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана.Со следующего года знаменитые красные коробки начнут отправлять в Пакистан. Sino International нацелена на освоение производства продукции под брендом Adidas, работы в этом направлении уже начаты.
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узбекистан андижан ип sino international производство кроссовки компания nike линия формовка подошва спортивная обувь квалификация узбекские специалисты повышение технологи дизайнеры портные китайский филиал nike
узбекистан андижан ип sino international производство кроссовки компания nike линия формовка подошва спортивная обувь квалификация узбекские специалисты повышение технологи дизайнеры портные китайский филиал nike
В Узбекистане начали производить кроссовки известного бренда
Для запуска производственной линии ввели все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
На данный момент ИП Sino International в Андижане отшивает 6 тыс. пар кроссовок Nike в день, сообщает Ассоциация "Узчармсаноат"
.
Здесь работают 50 человек. Запущены линии по формовке подошв и верха спортивной обуви. Квалификацию узбекских специалистов повышают технологи, дизайнеры и портные из китайского филиала Nike.
К концу года мощности предприятия планируют увеличить в 2 раза.
"В 2019 году транснациональная компания Nike официально предоставила разрешение на производство в Узбекистане спортивной обуви под своим брендом. На основании разработанной ассоциацией "Узчармсаноат" специальной стратегии по привлечению американского бренда в Узбекистан, страну включили в число производителей семейства Nike", — говорится в сообщении.
Для запуска производственной линии компания Sino International в течение 5 лет ввела все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike. В частности, созданы технические возможности, организованы достойные условия труда для работников и высокий контроль качества.
С конвейеров предприятия уже сошла первая партия кроссовок всемирно известного бренда.
Согласно стратегии Nike, кроссовки, произведенные в Узбекистане, будут отправлены на рынки Средней Азии, Пакистана, а позже и Европы.
"Компания предоставляет официальный штрих-код для каждой страны-производителя спортивной обуви. Узбекистан также получил этот штрих-код. Это означает, что предприятие в Андижане имеет право производить все модели кроссовок мирового бренда", — говорится в сообщении.
Продукция, выпущенная на ИП Sino International, уже поставляется на рынки Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана.
Со следующего года знаменитые красные коробки начнут отправлять в Пакистан. Sino International нацелена на освоение производства продукции под брендом Adidas, работы в этом направлении уже начаты.