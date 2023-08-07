https://uz.sputniknews.ru/20230807/uzbekistan-proizvodstvo-krossovki-brend-nike-37644403.html

В Узбекистане начали производить кроссовки известного бренда

В Узбекистане начали производить кроссовки известного бренда

Для запуска производственной линии ввели все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike

2023-08-07T16:12+0500

2023-08-07T16:12+0500

2023-08-07T16:12+0500

узбекистан

компания

производство

кроссовки

nike

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На данный момент ИП Sino International в Андижане отшивает 6 тыс. пар кроссовок Nike в день, сообщает Ассоциация "Узчармсаноат". Здесь работают 50 человек. Запущены линии по формовке подошв и верха спортивной обуви. Квалификацию узбекских специалистов повышают технологи, дизайнеры и портные из китайского филиала Nike. К концу года мощности предприятия планируют увеличить в 2 раза.Для запуска производственной линии компания Sino International в течение 5 лет ввела все международные стандарты качества, требуемые компанией Nike. В частности, созданы технические возможности, организованы достойные условия труда для работников и высокий контроль качества. С конвейеров предприятия уже сошла первая партия кроссовок всемирно известного бренда.Согласно стратегии Nike, кроссовки, произведенные в Узбекистане, будут отправлены на рынки Средней Азии, Пакистана, а позже и Европы.Продукция, выпущенная на ИП Sino International, уже поставляется на рынки Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана.Со следующего года знаменитые красные коробки начнут отправлять в Пакистан. Sino International нацелена на освоение производства продукции под брендом Adidas, работы в этом направлении уже начаты.

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