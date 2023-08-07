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Где в Узбекистане на этой неделе будет прохладней всего — прогноз синоптиков
Где в Узбекистане на этой неделе будет прохладней всего — прогноз синоптиков
О том, какая погода ждет жителей и гостей республики на этой неделе, с 7 по 11 августа, рассказал Узгидромет
2023-08-07T12:37+0500
2023-08-07T12:37+0500
2023-08-07T13:22+0500
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прогноз погоды по узбекистану
погода на неделю
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вчера с районов Урала на территорию Узбекистана начал распространяться влажный и относительно прохладный воздух, сообщает Узгидромет. В ряде районов республики прошли небольшие кратковременные дожди, местами были грозы. Температура воздуха по большей части территории понизилась до 30-35 градусов тепла.С середины недели по Узбекистану ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Температура воздуха повысится и будет в пределах 35-37 градусов, по югу и пустынной зоне — до 38-39 градусов. К концу недели температура вновь понизится на 2-3 градуса, сообщает Узгидромет.
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узбекистан погода на неделю узгидромет синоптики 7-11 августа прохлада гроза дождь понижение температура кратковременный дождь прохладная погода малооблачная погода без осадков
узбекистан погода на неделю узгидромет синоптики 7-11 августа прохлада гроза дождь понижение температура кратковременный дождь прохладная погода малооблачная погода без осадков
Где в Узбекистане на этой неделе будет прохладней всего — прогноз синоптиков
12:37 07.08.2023 (обновлено: 13:22 07.08.2023)
О том, какая погода ждет жителей и гостей республики на этой неделе, с 7 по 11 августа, рассказал Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Вчера с районов Урала на территорию Узбекистана начал распространяться влажный и относительно прохладный воздух, сообщает Узгидромет
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В ряде районов республики прошли небольшие кратковременные дожди, местами были грозы. Температура воздуха по большей части территории понизилась до 30-35 градусов тепла.
"Сегодня и завтра по республике сохранится относительно прохладная погода с преобладающей температурой 30-35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 37-39 градусов. По областям Ферганской долины, а также сегодня во второй половине дня по Ташкентской области местами кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных районах возможно усиление ветра до 13-18 м/с с пыльным поземком", — говорится в сообщении Узгидромета.
С середины недели по Узбекистану ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Температура воздуха повысится и будет в пределах 35-37 градусов, по югу и пустынной зоне — до 38-39 градусов.
К концу недели температура вновь понизится на 2-3 градуса, сообщает Узгидромет.