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Где в Узбекистане на этой неделе будет прохладней всего — прогноз синоптиков

Где в Узбекистане на этой неделе будет прохладней всего — прогноз синоптиков

О том, какая погода ждет жителей и гостей республики на этой неделе, с 7 по 11 августа, рассказал Узгидромет

2023-08-07T12:37+0500

2023-08-07T12:37+0500

2023-08-07T13:22+0500

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прогноз погоды по узбекистану

погода на неделю

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вчера с районов Урала на территорию Узбекистана начал распространяться влажный и относительно прохладный воздух, сообщает Узгидромет. В ряде районов республики прошли небольшие кратковременные дожди, местами были грозы. Температура воздуха по большей части территории понизилась до 30-35 градусов тепла.С середины недели по Узбекистану ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Температура воздуха повысится и будет в пределах 35-37 градусов, по югу и пустынной зоне — до 38-39 градусов. К концу недели температура вновь понизится на 2-3 градуса, сообщает Узгидромет.

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