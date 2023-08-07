https://uz.sputniknews.ru/20230807/uzbekistantsev-sredi-postradavshix-jd-avarii-pakistanye-net-posolstvo-37647486.html

Узбекистанцев среди пострадавших в жд аварии в Пакистане нет — посольство

Узбекистанцев среди пострадавших в жд аварии в Пакистане нет — посольство

Вчера в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи с рельсов сошли 10 вагонов поезда

2023-08-07T14:21+0500

2023-08-07T14:21+0500

2023-08-07T14:27+0500

пакистан

посольство

поезд

катастрофа

крушение

крушение поезда

узбекистанцы

погибшие

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Число погибших при крушении поезда на юго-востоке Пакистана увеличилось до 30, не менее 80 человек получили ранения, сообщает ИА "Дунё".По данным посольства Узбекистана, узбекистанцы не числятся среди погибших и пострадавших. Ситуация находится на контроле дипломатов.Поисково-спасательные работы продолжаются. Как сообщает турецкое новостное агентство "Аnadolu", есть вероятность роста числа погибших.Вчера в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи с рельсов сошли 10 вагонов поезда. На месте происшествия работают бригады спасателей и военные. В медицинских учреждениях района объявили чрезвычайное положение. Движение поездов на этом пути приостановили.Причины крушения поезда пока неизвестны.

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