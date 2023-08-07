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https://uz.sputniknews.ru/20230807/uzbekistantsev-sredi-postradavshix-jd-avarii-pakistanye-net-posolstvo-37647486.html
Узбекистанцев среди пострадавших в жд аварии в Пакистане нет — посольство
Узбекистанцев среди пострадавших в жд аварии в Пакистане нет — посольство
Вчера в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи с рельсов сошли 10 вагонов поезда
2023-08-07T14:21+0500
2023-08-07T14:27+0500
пакистан
посольство
поезд
катастрофа
крушение
крушение поезда
узбекистанцы
погибшие
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Число погибших при крушении поезда на юго-востоке Пакистана увеличилось до 30, не менее 80 человек получили ранения, сообщает ИА "Дунё".По данным посольства Узбекистана, узбекистанцы не числятся среди погибших и пострадавших. Ситуация находится на контроле дипломатов.Поисково-спасательные работы продолжаются. Как сообщает турецкое новостное агентство "Аnadolu", есть вероятность роста числа погибших.Вчера в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи с рельсов сошли 10 вагонов поезда. На месте происшествия работают бригады спасателей и военные. В медицинских учреждениях района объявили чрезвычайное положение. Движение поездов на этом пути приостановили.Причины крушения поезда пока неизвестны.
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пакистан крушение поезда жд авария посольство узбекистанцы провинция синд город навабшах карачи погибшие ранения
пакистан крушение поезда жд авария посольство узбекистанцы провинция синд город навабшах карачи погибшие ранения

Узбекистанцев среди пострадавших в жд аварии в Пакистане нет — посольство

14:21 07.08.2023 (обновлено: 14:27 07.08.2023)
© AP Photo / Sindh Chief Minister officeAn arial view of the site of a passenger train derailed near Nawabshah, Pakistan
An arial view of the site of a passenger train derailed near Nawabshah, Pakistan - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Sindh Chief Minister office
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Вчера в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи с рельсов сошли 10 вагонов поезда.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Число погибших при крушении поезда на юго-востоке Пакистана увеличилось до 30, не менее 80 человек получили ранения, сообщает ИА "Дунё".
По данным посольства Узбекистана, узбекистанцы не числятся среди погибших и пострадавших. Ситуация находится на контроле дипломатов.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Как сообщает турецкое новостное агентство "Аnadolu", есть вероятность роста числа погибших.
Вчера в пакистанской провинции Синд около города Навабшах в 275 километрах от Карачи с рельсов сошли 10 вагонов поезда. На месте происшествия работают бригады спасателей и военные. В медицинских учреждениях района объявили чрезвычайное положение. Движение поездов на этом пути приостановили.
Причины крушения поезда пока неизвестны.
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