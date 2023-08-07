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https://uz.sputniknews.ru/20230807/uzbekskaya-kompaniya-predpriyatie-azerbaydjan-37660326.html
Узбекская компания может построить предприятие в Азербайджане
Узбекская компания может построить предприятие в Азербайджане
Предприятие будет специализироваться на выпуске бытовой техники.
2023-08-07T19:28+0500
2023-08-07T19:49+0500
узбекистан
азербайджан
общество
инвестиции
совместное предприятие
бытовая техника
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Узбекская компания "Artel" может открыть предприятие по производству бытовой техники в Азербайджане.Такую возможность обсудили на встрече представители узбекского холдинга AKFA group, в состав которой входит "Artel", и глава азербайджанского Агентства поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев, сообщает Sputnik Азербайджан.Абдуллаев пообещал оказать поддержку инвестиционному проекту.На встрече также обсудили инвестиционный климат в стране и возможность реализации совместных проектов.
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узбекистан азербайджан предприятие инвестиции бытовая техника artel холдинг akfa group бахадыр абдуллаев азербайджанское агентство поощрения экспорта инвестиций юсиф абдуллаев
узбекистан азербайджан предприятие инвестиции бытовая техника artel холдинг akfa group бахадыр абдуллаев азербайджанское агентство поощрения экспорта инвестиций юсиф абдуллаев

Узбекская компания может построить предприятие в Азербайджане

19:28 07.08.2023 (обновлено: 19:49 07.08.2023)
© Sputnik / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБытовая техника, иллюстративное фото
Бытовая техника, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Предприятие будет специализироваться на выпуске бытовой техники.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Узбекская компания "Artel" может открыть предприятие по производству бытовой техники в Азербайджане.
Такую возможность обсудили на встрече представители узбекского холдинга AKFA group, в состав которой входит "Artel", и глава азербайджанского Агентства поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев, сообщает Sputnik Азербайджан.
"Главный исполнительный директор "AKFA Group" Бахадыр Абдуллаев отметил заинтересованность компании "Artel", входящей в состав конгломерата, в строительстве в Азербайджане предприятия по производству бытовой техники в рамках реализации потенциальных инвестиционных проектов в Азербайджане", - сообщает агентство.
Абдуллаев пообещал оказать поддержку инвестиционному проекту.
На встрече также обсудили инвестиционный климат в стране и возможность реализации совместных проектов.
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