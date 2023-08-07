https://uz.sputniknews.ru/20230807/uzbekskaya-kompaniya-predpriyatie-azerbaydjan-37660326.html

Узбекская компания может построить предприятие в Азербайджане

Узбекская компания может построить предприятие в Азербайджане

Предприятие будет специализироваться на выпуске бытовой техники.

2023-08-07T19:28+0500

2023-08-07T19:28+0500

2023-08-07T19:49+0500

узбекистан

азербайджан

общество

инвестиции

совместное предприятие

бытовая техника

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Узбекская компания "Artel" может открыть предприятие по производству бытовой техники в Азербайджане.Такую возможность обсудили на встрече представители узбекского холдинга AKFA group, в состав которой входит "Artel", и глава азербайджанского Агентства поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев, сообщает Sputnik Азербайджан.Абдуллаев пообещал оказать поддержку инвестиционному проекту.На встрече также обсудили инвестиционный климат в стране и возможность реализации совместных проектов.

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узбекистан азербайджан предприятие инвестиции бытовая техника artel холдинг akfa group бахадыр абдуллаев азербайджанское агентство поощрения экспорта инвестиций юсиф абдуллаев