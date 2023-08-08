https://uz.sputniknews.ru/20230808/amerikanskiy-jurnalist-krax-ukrainy-37695105.html

"Ничто не поможет": американский журналист предрек крах Украины

"Ничто не поможет": американский журналист предрек крах Украины

По мнению аналитика Гарланда Никсона, никакое западное оружие уже не сможет принести Украине победу.

2023-08-08T20:10+0500

2023-08-08T20:10+0500

2023-08-08T20:10+0500

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владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Никакое западное оружие не поможет Украине победить, страна близка к полному краху, заявил на своем Youtube-канале американский журналист, радиоведущий Гарланд Никсон.Никсон также отметил, что российские военно-воздушные силы и военно-морской флот являются одними из лучших в мире, против них у Украины нет абсолютно никаких шансов на успех.Напомним, 4 июня ВСУ начали попытку так называемого контрнаступления на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлении, перебросив туда боевые части, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки украинских войск продвинуться не увенчались успехом, противник был остановлен и возвращен на исходные позиции.

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