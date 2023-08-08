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"Ничто не поможет": американский журналист предрек крах Украины
"Ничто не поможет": американский журналист предрек крах Украины
По мнению аналитика Гарланда Никсона, никакое западное оружие уже не сможет принести Украине победу.
2023-08-08T20:10+0500
2023-08-08T20:10+0500
2023-08-08T20:10+0500
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Никакое западное оружие не поможет Украине победить, страна близка к полному краху, заявил на своем Youtube-канале американский журналист, радиоведущий Гарланд Никсон.Никсон также отметил, что российские военно-воздушные силы и военно-морской флот являются одними из лучших в мире, против них у Украины нет абсолютно никаких шансов на успех.Напомним, 4 июня ВСУ начали попытку так называемого контрнаступления на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлении, перебросив туда боевые части, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки украинских войск продвинуться не увенчались успехом, противник был остановлен и возвращен на исходные позиции.
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украина сша спецоперация контрнаступление журналист гарланд никсон западное оружие
украина сша спецоперация контрнаступление журналист гарланд никсон западное оружие
"Ничто не поможет": американский журналист предрек крах Украины
По мнению аналитика Гарланда Никсона, никакое западное оружие уже не сможет принести Украине победу.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik
. Никакое западное оружие не поможет Украине победить, страна близка к полному краху, заявил на своем Youtube-канале
американский журналист, радиоведущий Гарланд Никсон.
"Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма - это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает", - заявил Никсон.
Никсон также отметил, что российские военно-воздушные силы и военно-морской флот являются одними из лучших в мире, против них у Украины нет абсолютно никаких шансов на успех.
"Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат", - заключил радиоведущий.
Напомним, 4 июня ВСУ начали попытку так называемого контрнаступления на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлении, перебросив туда боевые части, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки украинских войск продвинуться не увенчались успехом, противник был остановлен и возвращен на исходные позиции.