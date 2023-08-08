https://uz.sputniknews.ru/20230808/erkin-rustamov-naznacheniye-xokim-zangiata-tashoblast-37667368.html
В Зангиатинском районе Ташкентской области назначили нового хокима — что о нем известно?
В Зангиатинском районе Ташкентской области назначили нового хокима — что о нем известно?
Эркин Рустамов возглавил администрацию Зангиатинского района Ташобласти.
2023-08-08T09:41+0500
2023-08-08T09:41+0500
2023-08-08T09:41+0500
узбекистан
ташкентская область
хоким
назначение
общество
зангиатинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37665540_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_11b7aa7cd33e5045965d66a2ef2de618.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Хокимом Зангиатинского района Ташкентской области стал Эркин Рустамов, сообщили в областной администрации.Рустамов назначен на эту должность решением Зангиатинского районного Кенгаша народных депутатов.До своего назначения он работал заместителем министра экономики и финансов.Эркин Рустамов родился в 1984 году в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Образование — высшее.В 2005 году окончил Ташкентский Государственный технический университет со степенью бакалавра, а в 2007 году этот же ВУЗ со степенью магистра. Обладатель медали "Шухрат”.
узбекистан
ташкентская область
зангиатинский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37665540_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e49117d3dd9a9fe0e9de3fe3a0b4c5d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан ташкентская область хоким назначение зангиатинский район
общество узбекистан ташкентская область хоким назначение зангиатинский район
В Зангиатинском районе Ташкентской области назначили нового хокима — что о нем известно?
Эркин Рустамов возглавил администрацию Зангиатинского района Ташобласти.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Хокимом Зангиатинского района Ташкентской области стал Эркин Рустамов, сообщили
в областной администрации.
Рустамов назначен на эту должность решением Зангиатинского районного Кенгаша народных депутатов.
До своего назначения он работал заместителем министра экономики и финансов.
Эркин Рустамов родился в 1984 году в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Образование — высшее.
В 2005 году окончил Ташкентский Государственный технический университет со степенью бакалавра, а в 2007 году этот же ВУЗ со степенью магистра. Обладатель медали "Шухрат”.