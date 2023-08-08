https://uz.sputniknews.ru/20230808/erkin-rustamov-naznacheniye-xokim-zangiata-tashoblast-37667368.html

В Зангиатинском районе Ташкентской области назначили нового хокима — что о нем известно?

В Зангиатинском районе Ташкентской области назначили нового хокима — что о нем известно?

Эркин Рустамов возглавил администрацию Зангиатинского района Ташобласти.

2023-08-08T09:41+0500

2023-08-08T09:41+0500

2023-08-08T09:41+0500

узбекистан

ташкентская область

хоким

назначение

общество

зангиатинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37665540_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_11b7aa7cd33e5045965d66a2ef2de618.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Хокимом Зангиатинского района Ташкентской области стал Эркин Рустамов, сообщили в областной администрации.Рустамов назначен на эту должность решением Зангиатинского районного Кенгаша народных депутатов.До своего назначения он работал заместителем министра экономики и финансов.Эркин Рустамов родился в 1984 году в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Образование — высшее.В 2005 году окончил Ташкентский Государственный технический университет со степенью бакалавра, а в 2007 году этот же ВУЗ со степенью магистра. Обладатель медали "Шухрат”.

узбекистан

ташкентская область

зангиатинский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узбекистан ташкентская область хоким назначение зангиатинский район