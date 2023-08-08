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https://uz.sputniknews.ru/20230808/konkurs-stenina-2023-pobediteli-onlain-37680970.html
Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии
Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии
Завершилось онлайн-голосование в рамках Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
2023-08-08T14:23+0500
2023-08-08T15:16+0500
россия
общество
культура
конкурс имени стенина
конкурс фотографий
фотоконкурс
победители
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди. Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира (Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова. На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте (http://stenincontest.ru). В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
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россия международная медиагруппа "россия сегодня" международный конкурс фотографий памяти андрея стенина конкурс стенина фотоконкурс фотожурналистов лучше онлайн-голосование победители первые пять мест топ-5 лучшие работы
россия международная медиагруппа "россия сегодня" международный конкурс фотографий памяти андрея стенина конкурс стенина фотоконкурс фотожурналистов лучше онлайн-голосование победители первые пять мест топ-5 лучшие работы

Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии

14:23 08.08.2023 (обновлено: 15:16 08.08.2023)
© Kabir JhangianiКабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна
Кабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Kabir Jhangiani
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Завершилось онлайн-голосование в рамках Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.
Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".
© Kabir JhangianiКабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна
Кабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Кабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна
© Kabir Jhangiani
Сам автор так описывал свою работу: "Мужчина ведет лодку вдоль берегов реки Джамна в Нью-Дели. Зимой в Индию прилетают перелетные птицы. К октябрю их уже можно наблюдать по всей стране, а в марте они улетают".
В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди.
© Fabrice MbonankiraФабрис Мбонанкира (Бурунди). Спящие королевы
Фабрис Мбонанкира (Бурунди). Спящие королевы - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Фабрис Мбонанкира (Бурунди). Спящие королевы
© Fabrice Mbonankira
Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира (Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова.
© Pelagiya TihonovaПелагия Тихонова (Россия). Помня о 45-м
Пелагия Тихонова (Россия). Помня о 45-м - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Пелагия Тихонова (Россия). Помня о 45-м
© Pelagiya Tihonova
На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".
© Sayan AdhikaryСаян Адхикари (Индия). Умирающая традиция. Вид через окружность
Саян Адхикари (Индия). Умирающая традиция. Вид через окружность - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Саян Адхикари (Индия). Умирающая традиция. Вид через окружность
© Sayan Adhikary
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте (http://stenincontest.ru). В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© FILIPPOV EVGENIIЕвгений Филиппов (Россия). Индивидуальная гонка
Евгений Филиппов (Россия). Индивидуальная гонка - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Евгений Филиппов (Россия). Индивидуальная гонка
© FILIPPOV EVGENII

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
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