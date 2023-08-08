https://uz.sputniknews.ru/20230808/konkurs-stenina-2023-pobediteli-onlain-37680970.html

Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии

Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии

Завершилось онлайн-голосование в рамках Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

2023-08-08T14:23+0500

2023-08-08T14:23+0500

2023-08-08T15:16+0500

россия

общество

культура

конкурс имени стенина

конкурс фотографий

фотоконкурс

победители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37679585_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d0b9e23e4b6e77a87ea242d1440c14e6.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди. Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира (Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова. На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте (http://stenincontest.ru). В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия международная медиагруппа "россия сегодня" международный конкурс фотографий памяти андрея стенина конкурс стенина фотоконкурс фотожурналистов лучше онлайн-голосование победители первые пять мест топ-5 лучшие работы