Конкурс Стенина-2023: в онлайн-голосовании победила работа из Индии
14:23 08.08.2023 (обновлено: 15:16 08.08.2023)
© Kabir JhangianiКабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна
© Kabir Jhangiani
Завершилось онлайн-голосование в рамках Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В начале августа Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил онлайн-голосование, в котором приняли участие пользователи Интернет.
Лидером голосования стала фотография индийского журналиста Кабира Дхангьяни "Чайки на реке Джамна".
© Kabir JhangianiКабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна
Кабир Дхангиани (Индия). Чайки на реке Джамна
© Kabir Jhangiani
Сам автор так описывал свою работу: "Мужчина ведет лодку вдоль берегов реки Джамна в Нью-Дели. Зимой в Индию прилетают перелетные птицы. К октябрю их уже можно наблюдать по всей стране, а в марте они улетают".
В ТОП-5 лучших по мнению интернет-пользователей работ из шорт-листа также вошли одиночные фото и серии репортеров из России и Бурунди.
© Fabrice MbonankiraФабрис Мбонанкира (Бурунди). Спящие королевы
Фабрис Мбонанкира (Бурунди). Спящие королевы
© Fabrice Mbonankira
Второе место в онлайн-голосовании отдано фотографической серии "Спящие королевы" Фабриса Мбонанкира (Бурунди), третье и четвертое места отданы одиночным фотоработам россиян – "Помня о 45-м" Пелагии Тихоновой и "Индивидуальная гонка" Евгения Филиппова.
© Pelagiya TihonovaПелагия Тихонова (Россия). Помня о 45-м
Пелагия Тихонова (Россия). Помня о 45-м
© Pelagiya Tihonova
На пятом месте - работа еще одного индийского фотографа, фоторепортера из Калькутты Сайяна Адхикари "Умирающая традиция".
© Sayan AdhikaryСаян Адхикари (Индия). Умирающая традиция. Вид через окружность
Саян Адхикари (Индия). Умирающая традиция. Вид через окружность
© Sayan Adhikary
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте (http://stenincontest.ru). В планах конкурса по традиции дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© FILIPPOV EVGENIIЕвгений Филиппов (Россия). Индивидуальная гонка
Евгений Филиппов (Россия). Индивидуальная гонка
© FILIPPOV EVGENII
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).