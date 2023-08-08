https://uz.sputniknews.ru/20230808/kto-budet-otvechat-za-stroitelstvo-novogo-tashkenta-37671284.html

Стало известно, кто будет отвечать за строительство Нового Ташкента

Стало известно, кто будет отвечать за строительство Нового Ташкента

На новую должность Давронжон Адилов назначен в соответствии с президентским постановлением от 7 августа

2023-08-08T11:47+0500

2023-08-08T11:47+0500

2023-08-08T12:36+0500

узбекистан

давронжон адилов

назначение

постановление

президент

заместитель министра

новый ташкент

строительство

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Давронжон Адилов назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также он возглавит Дирекцию при Кабмине по строительству города "Новый Ташкент", сообщает пресс-служба ведомства. Новый Ташкент — один из крупнейших строительных проектов в столице, готовящихся к реализации. Первый камень Нового Ташкента президент заложил 18 марта 2023 года. На первом этапе проекта предусматривается строительство многоэтажных домов на 60 тысяч жителей, административных зданий государственных ведомств, парков, социальных и экономических объектов.В настоящее время проводится подготовительная работа. В частности, образована дирекция по проектированию и координации строительства города. Обозначены границы города, проведена их инвентаризация совместно с Кадастровым агентством. Заключены договоры по различным этапам инфраструктурного и архитектурного проектирования с компаниями Сингапура, Великобритании, Нидерландов, Турции и местными предпринимателями.

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узбекистан назначение постановление президента заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства директор дирекция по строительству города "новый ташкент" давронжон адилов