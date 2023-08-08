https://uz.sputniknews.ru/20230808/mid-uzbekistan-indiya-politkonsultatsiya-chemu-udelili-osoboye-vnimaniye-37668318.html
МИД Узбекистана и Индии провели политконсультации — чему уделили внимание
МИД Узбекистана и Индии провели политконсультации — чему уделили внимание
Делегации возглавили замминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев и замминистра иностранных дел Индии Санджай Верма
2023-08-08T10:20+0500
2023-08-08T10:20+0500
2023-08-08T10:30+0500
узбекистан
индия
мид
мид узбекистана
заместитель министра
политические консультации
политика
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов узбекско-индийской повестки дня, ходу реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, перспективам расширения договорно-правовой базы взаимодействия. Об этом сообщает МИД страны.Кроме того, участники рассмотрели график предстоящих контактов по линии парламентов, правительств и регионов двух стран. Делегации обсудили актуальные темы международной и региональной политики, а также узбекско-индийского диалога в рамках многосторонних структур.
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узбекистан индия мид политические консультации заместитель министра бахромжон аълоев санджай верма обмен мнениями активизация экономическая дипломатия увеличение взаимный товарооборот реализация совместные инвестиционные проекты промышленная кооперация
узбекистан индия мид политические консультации заместитель министра бахромжон аълоев санджай верма обмен мнениями активизация экономическая дипломатия увеличение взаимный товарооборот реализация совместные инвестиционные проекты промышленная кооперация
МИД Узбекистана и Индии провели политконсультации — чему уделили внимание
10:20 08.08.2023 (обновлено: 10:30 08.08.2023)
Делегации возглавили замминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев и замминистра иностранных дел Индии Санджай Верма.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов узбекско-индийской повестки дня, ходу реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, перспективам расширения договорно-правовой базы взаимодействия. Об этом сообщает МИД
страны.
"Особое внимание уделено предложениям по активизации экономической дипломатии, увеличению взаимного товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в сфере промышленной кооперации", — говорится в сообщении.
Кроме того, участники рассмотрели график предстоящих контактов по линии парламентов, правительств и регионов двух стран.
Делегации обсудили актуальные темы международной и региональной политики, а также узбекско-индийского диалога в рамках многосторонних структур.