https://uz.sputniknews.ru/20230808/mid-uzbekistan-indiya-politkonsultatsiya-chemu-udelili-osoboye-vnimaniye-37668318.html

МИД Узбекистана и Индии провели политконсультации — чему уделили внимание

МИД Узбекистана и Индии провели политконсультации — чему уделили внимание

Делегации возглавили замминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев и замминистра иностранных дел Индии Санджай Верма

2023-08-08T10:20+0500

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узбекистан

индия

мид

мид узбекистана

заместитель министра

политические консультации

политика

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов узбекско-индийской повестки дня, ходу реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, перспективам расширения договорно-правовой базы взаимодействия. Об этом сообщает МИД страны.Кроме того, участники рассмотрели график предстоящих контактов по линии парламентов, правительств и регионов двух стран. Делегации обсудили актуальные темы международной и региональной политики, а также узбекско-индийского диалога в рамках многосторонних структур.

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