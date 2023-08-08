https://uz.sputniknews.ru/20230808/podnyalsya-li-dollar-kommercheskix-bankax-uzbekistana-kurs-valyut-37677358.html

Поднялся ли доллар в коммерческих банках Узбекистана — курсы валют

Поднялся ли доллар в коммерческих банках Узбекистана — курсы валют

Стала известна стоимость иностранной валюты по отношению к узбекскому суму в коммерческих банках Узбекистана с 8 августа

2023-08-08T13:46+0500

2023-08-08T13:46+0500

2023-08-08T15:06+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Курс продажи доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 11 735 сумов.Новый курс обмена валют:Капитал Банкпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль – 104 сума, евро – 12 400 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 123 сума, евро –13 300 сумовАгро Банкпокупка: доллар – 11 670 сумов, рубль –0, евро – 11 950 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль –135 сумов, евро – 13 450 сумовМикрокредит Банкпокупка: доллар – 11 620 сумов, рубль –0, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль –0, евро – 12 900 сумовХалк Банкпокупка: доллар – 11 675 сумов, рубль –0, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль –0, евро – 13 500 сумовКишлок курилиш Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль –0, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль –130 сумов, евро – 13 300 сумовТурон Банкпокупка: доллар – 11 670 сумов, рубль –0, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль –140 сумов, евро – 14 000 сумовХамкор Банкпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль –0, евро – 12 200 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль –0, евро – 13 100 сумовАсака Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль –0, евро – 11 950 сумовпродажа: доллар – 11 730 сумов, рубль –170 сумов, евро – 13 450 сумовИпак йули Банкпокупка: доллар – 11 640 сумов, рубль – 0, евро – 12 400 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 0, евро – 13 200 сумовЗираат Банкпокупка: доллар – 11 620 сумов, рубль – 1 сум, евро – 12 160 сумовпродажа: доллар – 11 730 сумов, рубль –160 сумов, евро – 13 440 сумовТраст Банкпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль – 50 сумов, евро – 12 500 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 127 сумов, евро –13 000 сумовАлока Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль – 0, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 11 715 сумов, рубль – 0, евро –13 300 сумовИпотека Банкпокупка: доллар – 11 665 сумов, рубль – 0, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 123 сума, евро – 13 600 сумовКДБ Банкпокупка: доллар – 11 615 сумов, рубль – 0, евро – 11 950 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 123 сума, евро – 13 500 сумовУниверсал Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль – 0, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 14 000 сумовРавнак Банкпокупка: доллар – 11 650 сумов, рубль – 60 сумов, евро – 12 400 сумовпродажа: доллар – 11 700 сумов, рубль – 135 сумов, евро – 13 200 сумовДавр Банкпокупка: доллар – 11 630 сумов, рубль – 0, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 11 725 сумов, рубль – 122 сума, евро – 13 300 сумовInvest Finance Bankпокупка: доллар – 11 640 сумов, рубль – 100 сумов, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 126 сумов, евро – 13 500 сумовAsia Alliance Bankпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 12 350 сумовпродажа: доллар – 11 730 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 13 060 сумовOrient Finans Bankпокупка: доллар – 11 620 сумов, рубль – 0, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 11 730 сумов, рубль – 120 сумов, евро – 14 500 сумовПойтахт Банкпокупка: доллар — 11 665 сумов, рубль – 0, евро – 12 200 сумовпродажа: доллар – 11 720 сумов, рубль – 150 сумов, евро –13 400 сумовТенге Банкпокупка: доллар — 11 660 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 140 сумов, евро –13 000 сумовАнор Банкпокупка: доллар — 11 645 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 11 550 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 121 сум, евро –13 100 сумовИнфин Банкпокупка: доллар — 11 640 сумов, рубль – 100 сумов, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 11 735 сумов, рубль – 126 сумов, евро –13 500 сумов

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