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Город отдохнет от жары – прогноз погоды в Ташкенте на 8 августа

Город отдохнет от жары – прогноз погоды в Ташкенте на 8 августа

В столице Узбекистана во вторник дождя не будет, но станет прохладнее, сообщает Узгидромет.

2023-08-08T06:54+0500

2023-08-08T06:54+0500

2023-08-08T06:54+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В Ташкенте 8 августа ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем 32-34 градуса тепла.

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