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Город отдохнет от жары – прогноз погоды в Ташкенте на 8 августа
Город отдохнет от жары – прогноз погоды в Ташкенте на 8 августа
В столице Узбекистана во вторник дождя не будет, но станет прохладнее, сообщает Узгидромет.
2023-08-08T06:54+0500
2023-08-08T06:54+0500
2023-08-08T06:54+0500
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В Ташкенте 8 августа ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем 32-34 градуса тепла.
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узбекистан ташкент общество прогноз погоды погода синоптики узгидромет 8 августа какая погода температура воздуха будет ли дождь без осадков температура воздуха
узбекистан ташкент общество прогноз погоды погода синоптики узгидромет 8 августа какая погода температура воздуха будет ли дождь без осадков температура воздуха
Город отдохнет от жары – прогноз погоды в Ташкенте на 8 августа
В столице Узбекистана во вторник дождя не будет, но станет прохладнее, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik
. В Ташкенте 8 августа ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура воздуха днем 32-34 градуса тепла.