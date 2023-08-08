https://uz.sputniknews.ru/20230808/prognoz-pogody-uzbekistan-8-avgusta-37662858.html

Жара до +39: прогноз погоды в Узбекистане на 8 августа

Жара до +39: прогноз погоды в Узбекистане на 8 августа

В трех регионах страны во вторник может пройти дождь, сообщают синоптики.

2023-08-08T05:08+0500

2023-08-08T05:08+0500

2023-08-08T05:08+0500

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. На большей части территории Узбекистана 8 августа ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях и в горных районах страны.Температура воздуха днем:

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