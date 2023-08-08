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Жара до +39: прогноз погоды в Узбекистане на 8 августа
Жара до +39: прогноз погоды в Узбекистане на 8 августа
В трех регионах страны во вторник может пройти дождь, сообщают синоптики.
2023-08-08T05:08+0500
2023-08-08T05:08+0500
2023-08-08T05:08+0500
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. На большей части территории Узбекистана 8 августа ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях и в горных районах страны.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды какая будет погода насколько будет жарко сколько градусов где пройдет дождь гроза осадки узгидромет переменная облачность без осадков температура воздуха каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская ферганская наманганская область горные районы
узбекистан погода прогноз погоды какая будет погода насколько будет жарко сколько градусов где пройдет дождь гроза осадки узгидромет переменная облачность без осадков температура воздуха каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская ферганская наманганская область горные районы
Жара до +39: прогноз погоды в Узбекистане на 8 августа
В трех регионах страны во вторник может пройти дождь, сообщают синоптики.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik.
На большей части территории Узбекистана 8 августа ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Кратковременный дождь и гроза возможны лишь в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях и в горных районах страны.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 32-37 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области – 33-38 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 30-35 градусов тепла;
Кашкадарьнская, Сурхандарьинская области – 34-39 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 30-35 градусов тепла;
горные районы – 23-28 градусов тепла.