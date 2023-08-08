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https://uz.sputniknews.ru/20230808/samarkandskiye-mastera-krepost-hudzhand-37683433.html
Самаркандские мастера реставрируют Худжандскую крепость — фото
Самаркандские мастера реставрируют Худжандскую крепость — фото
Над реставрацией цитадели Александра Македонского в Таджикистане трудятся более 30 специалистов и умельцев из Узбекистана, а Россия предоставила оборудование для проекта.
2023-08-08T16:12+0500
2023-08-08T16:12+0500
таджикистан
худжанд
самарканд
узбекистан
культура
реконструкция
реставрация
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Реставрацией Худжандской крепости занимаются более 30 мастеров и умельцев из Самарканда, сообщает Sputnik Таджикистан.Об этом рассказал глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, говоря об укреплении сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.Он отметил, что ремонтно-восстановительные работы архитектурного памятника ведутся с привлечением ученых и археологов.Так, в строительных работах всего задействовано более 300 профессионалов, в том числе народных умельцев, художников, декораторов, мастеров гончарного дела и резьбы.Согласно плану, строители реконструируют и воссоздадут стены крепости, отстроят административное здание, образцы жилищ и дворов Худжанда, а также отелей, музеев, чайханы, бань и других объектов.После реставрации древний замок станет не просто туристическим объектом, а настоящим хранилищем живой таджикской истории и культуры.Стоит отметить, что гончарное оборудование для реконструкции Худжандской крепости предоставила российская сторона.При помощи него здесь производятся плитка, керамика, мозаика и другие строительные материалы для восстановления архитектурного комплекса.
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таджикистан согдийская область худжанд крепость александр македонский реставрация реконструкция мастера из самарканда узбекистан сотрудничество
таджикистан согдийская область худжанд крепость александр македонский реставрация реконструкция мастера из самарканда узбекистан сотрудничество

Самаркандские мастера реставрируют Худжандскую крепость — фото

16:12 08.08.2023
© Генконсульство России в ХуджандеРоссия предоставила оборудование для реконструкции Худжандской крепости
Россия предоставила оборудование для реконструкции Худжандской крепости - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Генконсульство России в Худжанде
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Над реставрацией цитадели Александра Македонского в Таджикистане трудятся более 30 специалистов и умельцев из Узбекистана, а Россия предоставила оборудование для проекта.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Реставрацией Худжандской крепости занимаются более 30 мастеров и умельцев из Самарканда, сообщает Sputnik Таджикистан.
Об этом рассказал глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, говоря об укреплении сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
Он отметил, что ремонтно-восстановительные работы архитектурного памятника ведутся с привлечением ученых и археологов.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
Так, в строительных работах всего задействовано более 300 профессионалов, в том числе народных умельцев, художников, декораторов, мастеров гончарного дела и резьбы.
Согласно плану, строители реконструируют и воссоздадут стены крепости, отстроят административное здание, образцы жилищ и дворов Худжанда, а также отелей, музеев, чайханы, бань и других объектов.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
После реставрации древний замок станет не просто туристическим объектом, а настоящим хранилищем живой таджикской истории и культуры.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
Стоит отметить, что гончарное оборудование для реконструкции Худжандской крепости предоставила российская сторона.
При помощи него здесь производятся плитка, керамика, мозаика и другие строительные материалы для восстановления архитектурного комплекса.
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