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Самаркандские мастера реставрируют Худжандскую крепость — фото

Самаркандские мастера реставрируют Худжандскую крепость — фото

Над реставрацией цитадели Александра Македонского в Таджикистане трудятся более 30 специалистов и умельцев из Узбекистана, а Россия предоставила оборудование для проекта.

2023-08-08T16:12+0500

2023-08-08T16:12+0500

2023-08-08T16:12+0500

таджикистан

худжанд

самарканд

узбекистан

культура

реконструкция

реставрация

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Реставрацией Худжандской крепости занимаются более 30 мастеров и умельцев из Самарканда, сообщает Sputnik Таджикистан.Об этом рассказал глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, говоря об укреплении сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.Он отметил, что ремонтно-восстановительные работы архитектурного памятника ведутся с привлечением ученых и археологов.Так, в строительных работах всего задействовано более 300 профессионалов, в том числе народных умельцев, художников, декораторов, мастеров гончарного дела и резьбы.Согласно плану, строители реконструируют и воссоздадут стены крепости, отстроят административное здание, образцы жилищ и дворов Худжанда, а также отелей, музеев, чайханы, бань и других объектов.После реставрации древний замок станет не просто туристическим объектом, а настоящим хранилищем живой таджикской истории и культуры.Стоит отметить, что гончарное оборудование для реконструкции Худжандской крепости предоставила российская сторона.При помощи него здесь производятся плитка, керамика, мозаика и другие строительные материалы для восстановления архитектурного комплекса.

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