Самаркандские мастера реставрируют Худжандскую крепость — фото
© Генконсульство России в ХуджандеРоссия предоставила оборудование для реконструкции Худжандской крепости
© Генконсульство России в Худжанде
Над реставрацией цитадели Александра Македонского в Таджикистане трудятся более 30 специалистов и умельцев из Узбекистана, а Россия предоставила оборудование для проекта.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Реставрацией Худжандской крепости занимаются более 30 мастеров и умельцев из Самарканда, сообщает Sputnik Таджикистан.
Об этом рассказал глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, говоря об укреплении сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
Он отметил, что ремонтно-восстановительные работы архитектурного памятника ведутся с привлечением ученых и археологов.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
Так, в строительных работах всего задействовано более 300 профессионалов, в том числе народных умельцев, художников, декораторов, мастеров гончарного дела и резьбы.
Согласно плану, строители реконструируют и воссоздадут стены крепости, отстроят административное здание, образцы жилищ и дворов Худжанда, а также отелей, музеев, чайханы, бань и других объектов.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
После реставрации древний замок станет не просто туристическим объектом, а настоящим хранилищем живой таджикской истории и культуры.
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдкорҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
корҳои бозсозӣ дар Қалъаи Хуҷанд
© Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд
Стоит отметить, что гончарное оборудование для реконструкции Худжандской крепости предоставила российская сторона.
При помощи него здесь производятся плитка, керамика, мозаика и другие строительные материалы для восстановления архитектурного комплекса.