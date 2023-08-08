https://uz.sputniknews.ru/20230808/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-adres-37669157.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ до 21.00

2023-08-08T10:34+0500

2023-08-08T10:34+0500

2023-08-08T10:42+0500

ташкент

узбекистан

отключение воды

горячая вода

алмазарский район

шайхантахурский район

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.В связи с ремонтными работами на массиве Северный Алмазар для устранения повреждения на теплотрассе подачу горячей воды приостановят по следующим адресам: Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ до 21.00, уточняют в сообщении.

ташкент

узбекистан

алмазарский район

шайхантахурский район

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узбекистан ташкент отключение горячей воды горячая вода алмазарский район шайхантахурский район ремонтные работы массив северный алмазар