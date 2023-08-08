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https://uz.sputniknews.ru/20230808/tashkent-otklyucheniye-goryachaya-voda-adres-37669157.html
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ до 21.00
2023-08-08T10:34+0500
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ташкент
узбекистан
отключение воды
горячая вода
алмазарский район
шайхантахурский район
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.В связи с ремонтными работами на массиве Северный Алмазар для устранения повреждения на теплотрассе подачу горячей воды приостановят по следующим адресам: Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ до 21.00, уточняют в сообщении.
ташкент
узбекистан
алмазарский район
шайхантахурский район
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узбекистан ташкент отключение горячей воды горячая вода алмазарский район шайхантахурский район ремонтные работы массив северный алмазар
узбекистан ташкент отключение горячей воды горячая вода алмазарский район шайхантахурский район ремонтные работы массив северный алмазар

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

10:34 08.08.2023 (обновлено: 10:42 08.08.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтключение горячей воды. Иллюстративное фото
Отключение горячей воды. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ до 21.00.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.
В связи с ремонтными работами на массиве Северный Алмазар для устранения повреждения на теплотрассе подачу горячей воды приостановят по следующим адресам:
Алмазарский р-н: массивы Северный Алмазар, Себзар, Жомий, Тахтапуль, ул. О. Бобожонова — всего 98 объектов.
Шайхантахурский р-н: массивы Ц-12 и Ц-15, ул. Зульфияхоним — всего 84 объекта.
Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ до 21.00, уточняют в сообщении.
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