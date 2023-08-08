https://uz.sputniknews.ru/20230808/trudovoy-migrant-uzbekistan-konkurs-nijnevartovsk-37681511.html
Узбекистанец стал одним из лучших в конкурсе профессионалов в Нижневартовске
Узбекистанец стал одним из лучших в конкурсе профессионалов в Нижневартовске
Открытый конкурс профессионального мастерства в российском Нижневартовске организовала компания “Газпромнефть-Снабжение”
2023-08-08T15:24+0500
2023-08-08T15:24+0500
2023-08-08T15:52+0500
россия
мигранты
трудовые мигранты
мигрант
конкурс
трудоустройство
миграция
миграция
трудовая миграция
нижневартовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37681237_0:115:423:353_1920x0_80_0_0_621f6f288a955c5cc90fe08ec5e071a3.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекистанец Миршод Тошев занял почетное второе место и стал одним из победителей конкурса профессионального мастерства в Нижневартовске, сообщает ИА “Дунё”. Он занял призовое место в номинации “Лучший водитель погрузчика”.Миршод Тошев — водитель ООО “Газпромнефть-Снабжение” в Нижневартовске, родился в городе Кызылтепа Навоийской области.Как отмечается в сообщении, в 2022 году Миршод Тошев в поисках работы обратился в представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в Нижневартовске. В результате при содействии представительства он был трудоустроен.
россия
нижневартовск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/08/37681237_0:75:423:392_1920x0_80_0_0_973492a854ea1b6bf8dae12cb1d66072.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия нижневартовск конкурс миграция трудовой мигрант водитель узбекистанец миршод тошев ооо “газпромнефть-снабжение” агентство по внешней трудовой миграции
узбекистан россия нижневартовск конкурс миграция трудовой мигрант водитель узбекистанец миршод тошев ооо “газпромнефть-снабжение” агентство по внешней трудовой миграции
Узбекистанец стал одним из лучших в конкурсе профессионалов в Нижневартовске
15:24 08.08.2023 (обновлено: 15:52 08.08.2023)
Открытый конкурс профессионального мастерства в российском Нижневартовске организовала компания “Газпромнефть-Снабжение”.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Узбекистанец Миршод Тошев занял почетное второе место и стал одним из победителей конкурса профессионального мастерства в Нижневартовске, сообщает ИА “Дунё”
.
Он занял призовое место в номинации “Лучший водитель погрузчика”.
Миршод Тошев — водитель ООО “Газпромнефть-Снабжение” в Нижневартовске, родился в городе Кызылтепа Навоийской области.
"... в этом конкурсе приняли участие 100 водителей из более чем 10 крупных компаний, таких как “Газпромнефть-Снабжение”, “Югра-Автотранс”, “Стек”, “Магнум” из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые считаются нефтегазовыми столицами России", — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в 2022 году Миршод Тошев в поисках работы обратился в представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в Нижневартовске. В результате при содействии представительства он был трудоустроен.