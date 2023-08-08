https://uz.sputniknews.ru/20230808/trudovoy-migrant-uzbekistan-konkurs-nijnevartovsk-37681511.html

Узбекистанец стал одним из лучших в конкурсе профессионалов в Нижневартовске

Узбекистанец стал одним из лучших в конкурсе профессионалов в Нижневартовске

Открытый конкурс профессионального мастерства в российском Нижневартовске организовала компания “Газпромнефть-Снабжение”

2023-08-08T15:24+0500

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трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекистанец Миршод Тошев занял почетное второе место и стал одним из победителей конкурса профессионального мастерства в Нижневартовске, сообщает ИА “Дунё”. Он занял призовое место в номинации “Лучший водитель погрузчика”.Миршод Тошев — водитель ООО “Газпромнефть-Снабжение” в Нижневартовске, родился в городе Кызылтепа Навоийской области.Как отмечается в сообщении, в 2022 году Миршод Тошев в поисках работы обратился в представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в Нижневартовске. В результате при содействии представительства он был трудоустроен.

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