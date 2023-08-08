https://uz.sputniknews.ru/20230808/uzbekistan-airports-novyy-rukovoditel-kto-on-37670401.html

У Uzbekistan Airports новый руководитель — кто он

У Uzbekistan Airports новый руководитель — кто он

Рано Джураеву на этом посту сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании

2023-08-08T10:57+0500

2023-08-08T10:57+0500

2023-08-08T11:40+0500

узбекистан

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Исполняющим обязанности председателя правления АО "Uzbekistan Airports" назначен Жавлонбек Умарходжаев, сообщает Минтранс. Согласно соответствующему решению общего собрания акционеров общества вчера был расторгнут трудовой договор с Рано Джураевой, председателем правления АО "Uzbekistan Airports".

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