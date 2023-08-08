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https://uz.sputniknews.ru/20230808/uzbekistan-airports-novyy-rukovoditel-kto-on-37670401.html
У Uzbekistan Airports новый руководитель — кто он
У Uzbekistan Airports новый руководитель — кто он
Рано Джураеву на этом посту сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании
2023-08-08T10:57+0500
2023-08-08T11:40+0500
узбекистан
uzbekistan airports
рано джураева
председатель
компания
договор
жавлонбек умарходжаев
назначение
общество
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Исполняющим обязанности председателя правления АО "Uzbekistan Airports" назначен Жавлонбек Умарходжаев, сообщает Минтранс. Согласно соответствующему решению общего собрания акционеров общества вчера был расторгнут трудовой договор с Рано Джураевой, председателем правления АО "Uzbekistan Airports".
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узбекистан ао "uzbekistan airports" рано джураева пост жавлонбек умарходжаев председатель правления исполняющий обязанности аэропорт
узбекистан ао "uzbekistan airports" рано джураева пост жавлонбек умарходжаев председатель правления исполняющий обязанности аэропорт

У Uzbekistan Airports новый руководитель — кто он

10:57 08.08.2023 (обновлено: 11:40 08.08.2023)
© Минтранс УзбекистанаUzbekistan Airports расторгла договор с председателем компании Рано Джураевой
Uzbekistan Airports расторгла договор с председателем компании Рано Джураевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Минтранс Узбекистана
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Рано Джураеву на этом посту сменил Жавлонбек Умарходжаев. Он стал исполняющим обязанности председателя правления компании.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Исполняющим обязанности председателя правления АО "Uzbekistan Airports" назначен Жавлонбек Умарходжаев, сообщает Минтранс.

"За свою деятельность Р. Джураева внесла большой вклад в развитие инфраструктуры аэропортов, совершенствование системы управления компанией и улучшение ее финансово-экономических показателей", — говорится в сообщении.

Согласно соответствующему решению общего собрания акционеров общества вчера был расторгнут трудовой договор с Рано Джураевой, председателем правления АО "Uzbekistan Airports".
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